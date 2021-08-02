日盛投顧 2021年8月2號8點25分

◆盤勢分析

1. 聖路易斯聯準銀行主席表示，金融市場已做好充分準備，讓 Fed 自今天秋季起開始縮減大規模購債計畫，並在 2022 年第 1 季結束。美國 7 月芝加哥 PMI73.4 優於預期值 63.7。亞馬遜財報不佳，且傳出因違反歐盟的數據保護法，遭歐洲隱私權監管機構處以 7.46 億歐元 (約 8.87 億美元) 的天價罰款，亞馬遜下跌 7.56%。上週五美股漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.71 至 0.70％，美股四大指數短期高檔整理。台積電 ADR 上漲 0.42%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤回穩。

（2）均線：支撐為 16,900 點至 17,000 點，壓力為 17,600 點至 17,700 點。

（3）技術指標：KD 開口低檔交叉向上，9 日 K 值小於 50，短線震盪。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 210 點附近，壓力為 225 點左右，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值在 50 附近，短線整理。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩季線，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，我們認為近期選股方向為 2021 年展望佳、第二季財報優、7 月營收靓且下半年營運正向、電動車、半導體、PCB、金融、原物料、高殖利率等。

5. 驅動 IC 大廠聯詠（3034）第二季財報出爐，歸屬母公司淨利為 97.86 億元，每股淨利 16.08 元，累計上半年稅後淨利達 156.61 億元，等同於上半年大賺超過 2.5 個股本。法人預期，驅動 IC 漲價潮將延續到下半年，代表聯詠下半年獲利可望優於上半年。

6. 記憶體 IC 設計廠晶豪科（3006）公告第 2 季財報，在記憶體需求暢旺以及漲價效益助攻，單季稅後純益達 12.94 億元，較上季大增一倍、年增 3.64 倍，每股純益 4.62 元，再創新高；累計今年上半年獲利 19.21 億元、年增 2.28 倍，每股純益 6.92 元，已賺贏去年全年的 3.85 元。

7. 台塑（1301）集團總裁樂觀集團今年獲利動能，他認為，今年集團獲利總和要超越 2019 年的 2,059 億元應非難事，若要趕上 2108 年的 3,694 億元則仍有些差距，但會以此為目標，整體而言，可望回到疫情前的水準。法人估，台塑集團今年總獲利數字應可超過 2,500 億元，甚至挑戰 3,000 億元大關，較去年的 1,314 億元至少翻倍成長。

8. 晶圓代工成熟製程產能大缺，報價漲不停，主要使用成熟製程生產的觸控 IC、觸控與驅動整合 IC（TDDI）、微控制器（MCU）等三大類晶片價格同步跟漲，今年下半年將每季調升報價，平均漲幅在一成以上，甚至將一路漲到明年初，2458 義隆、6202 盛群、3034 聯詠、3545 敦泰等業者樂翻天。

9. 記憶體今年價格逐季上漲，包括南亞科（2408）、旺宏（2337）、晶豪科（3006）、愛普（6531）等已公告第二季獲利大躍進，上半年營運表現優於預期，其中愛普上半年已賺逾一個股本。法人表示，尚未公告財報的模組廠如威剛（3260）、宜鼎（5289）、十銓（4967）、宇瞻（8271），第二季可望繳出亮麗成績單，下半年記憶體價格看漲到年底，記憶體業者營運表現會更好。

