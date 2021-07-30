台水董座胡南澤續任 總經理由李嘉榮新任

經濟部旗下台水今 (30) 日召開股東會並改選董監事名單，會後董事會也通過董事長由現任董座胡南澤續任，總經理職務則由現任副總經理李嘉榮升任，展望今年，胡南澤表示，將推動七大主軸工作，持續打造永續安全水環境。

胡南澤表示，台水去年至今持續配合防疫提供穩定自來水，面對百年乾旱也積極辦理各項抗旱計畫，包含完成桃竹幹管工程，並開發伏流水、抗旱深井、利用建築工地地下水等。

展望未來，胡南澤指出，面對極端氣候威脅、新水源開發不易、飲用水水質標準趨嚴、管線老舊待汰換、水價長期未能合理反映成本等不利因素衝擊，將推動七大工作，包含加速降低漏水、設置備援管線、建置現代化淨水場、提升用水普及率、全方位服務品質、推動全流程水安全計畫、開源節流等。

台水今也宣布總經理由李嘉榮升任，為國立中興大學土木工程學系及嘉義大學企業管理學系碩士，並於 1986 年 1 月進入台水服務至今，歷任工程師、課長、組長、副處長、處長、總工程師等職務，並在 2019 年 9 月 3 日起擔任副總經理職務，熟悉基層職務。

台水新任董事包含胡南澤、李嘉榮、吳鴻明 (勞工董事)、謝麗惠 (勞工董事)、林文裕 (勞工董事)、蔡宛芬、陳如昌、高安邦、吳麗雪、王藝峰、胡貝蒂、胡文中、丁秀儀，獨立董事則有蘇聖凱、康世芳；監察人則有 5 席，分別為戴謙、林永發、邱敬斌、蕭秀瑛、李良珠。