台股救世主聯電發威 今日重點觀察股看這些

台股大盤週四在聯電法說會利多激勵一下，開高走高，二線電子權值轉強加帶動加上跌深航運反彈指數，終場大漲 267 點收在 17402 點，三大法人同步大買。

週三文章中指出週四台股上漲的重點在於聯電法說市場能否買單，外資果然調高目標價同步大買超過 16 萬張，電子股全面反彈加上航運股市場態度轉趨樂觀，跌深搶短的力道相當不錯，貨櫃三雄全面漲停，市場氣氛好轉，一切如預期上漲，明日收週線，指數料想持續上漲但是幅度不會太大，整體行情未來預料指數呈現區間震盪格局，17000-18000 點來回操作。

今 (30) 日盤面重點觀察股：

聯電外資單日大買超過 16 萬張，外資目標百元，現在空間還很大，持續看好。 貨櫃航運反彈為主，萬海季線反壓馬上就到，操作上先反彈的先休息，長榮可能留下上影線，陽明分盤交易反彈接近頸線要留意賣壓。 昨日提醒的半導體設備股弘塑 29 日除息 11 元當日填息大漲 19.5 元外資投信連買第五天，台積電未來三年千億美金的資本支出，這樣的送分題一定要把握。 最後注意 IC 設計全面反攻，MCU、IP、wifi6、usb4.0 高速傳輸都可以留意低檔轉強個股。

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