加權果如預期先出現下影線後 伴隨的就是黃金交叉

美股之前漲台股漲不動，前兩天震盪，台股跌更兇，今天竟然轉強了，真強還假強？會不會是一日行情呢？航運今日大漲，會不會排擠電子的漲勢？

永誠投顧徐照興分析師表示，加權日 KD 黃金交叉，初步可先看反彈，而類股走勢，航運及電子同步低檔黃金交叉，與先前走勢較為不同，初期，並不會有資金的排擠效應，而會同步上攻。(可參閱 https://youtu.be/ur87KZwKZ0c)

行情每天的 SOP，首先須先看美股怎麼了？美股只要沒問題，先前的回檔都可當成比賽前的苦練，今果真上攻，未來馬上會先看到月線反壓 (17674)。

根據龍捲風操盤術「日線找買賣點，週線看波段，月線看趨勢」美股昨日漲跌不一，但日 KD 均黃金交叉，所以美股整體而言，並沒有大問題。

台股早盤其實並沒有很強，甚至尾盤上去後，成交量並沒有跟上，以傳統技術分析而言，這樣並不好，但昨日節目有提，昨日殺股票的人，今天會接回的人不多，所以成交量自然會較低一些。

加權日 KD 高檔背離，並伴隨死亡交叉，所以先前先 回檔 1141 點。指標進入落入 20 軸，超賣區後，我們一直苦口婆心「別再殺低」，今終於獲得驗證。而行情也如預期加權出現日 KD 黃金交叉，初步進行止跌，明天同步收週、月線，格外重要。

航運股及鋼鐵股先前已講過，報價其實都不弱。今天不鏽鋼報價又大漲了，航運中的萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 破涕為笑，散裝的裕民 (2606-TW)、慧洋 (2637-TW) 及四維航 (5608-TW) 全面漲停，水手們辛苦了，能不能從潛水艇浮出水面，回歸正常航道，揚帆上天呢？手中有航運的人可來共襄盛舉，一個人走得快，一群人才走得遠。(Telegram：https://t.me/imoney168)

而電子股部分，中小型的電子表現較強，其中又可分為半導體和車用零組件。

半導體包括 MCU、MOSFET、矽晶圓及鴻海家族；而車用就是電池與 ADAS。

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MCU 股價經過適時修正，盛群 (6202-TW)、九齊 (6494-TW)、新唐 (4919-TW)、凌通 (4952-TW)、笙泉 (3122 -TW)(漲停)、松翰 (5471-TW)、義隆 (2458-TW) 及紘康 (6457-TW) 走勢開始分歧，一般漲多了的類股出現這種格局，就要設停利點，沒有的人就不用追了，免得幫人抬轎。

MOSFET 部分，茂達 (6138 -TW)(月線支撐)、大中 (6435-TW)(今低 130.5)、杰力 (5299 -TW)(月線支撐)、尼克森 (3317-TW)(7 月 5 日大量為撐)、富鼎 (8261-TW)(7 月 23 日大量為撐，今漲停)、捷敏 (6525-TW)(7 月 23 日大量為撐，今漲停)，甚至還可延伸至 GaN、SiC 的嘉晶 (3016-TW)(月線支撐)、漢磊 (3707 -TW)(月線支撐)，這族群比 MCU 還強，先前鉅亨網文章也不斷提示，請持續鎖定，我們蓮昨日文章都還再度強調。(可參閱 https://news.cnyes.com/news/id/4688949)

電池廠聚和 (6509-TW)、康普 (4739 -TW)(拉尾盤)、美琪瑪 (4721-TW)、精星 (8183-TW) 上去後，鴻海家族的碩禾 (3691-TW)、榮炭 (6555-TW)，並有機會擴散至廣宇 (2328-TW)，若這族群上去的話相關概念股乙盛 (5243-TW)、正達 (3149-TW)、榮創 (3437-TW)、而未來天鈺 (4961-TW) 又可留意了，敦泰 (3545-TW) 都已先過高囉。

IC 設計方面，昨天聯發科股價下跌，我們於節目明確預告，受到上證拖累，而後又提到上證即將轉強！今天馬上看到上證及聯發科同步向上。(可參閱 https://www.youtube.com/watch?v=7T5GSO3hNjo)

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而聯發科若有機會轉強的話，IC 設計的愛普 (6531-TW)、祥碩 (5269-TW)、威鋒 (6756-TW)、晶心科 (6533-TW)、驊訊 (6237-TW)、金麗科 (3228-TW)、晶宏 (3141-TW)、晶豪科 (3006-TW)、亞信 (3169-TW)、普誠 (6129-TW) 等就可留意！

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