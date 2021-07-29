【龍哥講股教室】航運買點到？目標？法人趁機撿便宜獲利好的電子股

台股昨天拉下影線有初步止跌訊號，關鍵密碼 17252 點，目前是順利站上去，有正式止跌訊號，由於月線下彎，中期趨勢偏空，先定位在反彈行情，反彈目標月線 17668 點附近，搶反彈手腳要快，靠近月線就分批獲利放口袋。

盤勢震盪可以利用期貨和選擇權增加績效，昨天期貨空單大賺錢，電腦會員直接大賺 42 萬，沒有想到的行情一樣可以大賺錢；選擇權四大核心策略已經連續賺 2X 周，賺到龍哥都不知道連續幾周了，實際操作實際獲利。

<航運>

依照航運的法說來看，運費和缺櫃塞港等問題，短時間內都難以紓解，至少到今年底，貨櫃的獲利沒有問題，航運整體趨勢還是看多，龍哥有跟大家分析，貨櫃三雄萬海 (2615-TW)，長榮 (2603-TW)，陽明 (2609-TW)，以技術面來看，短線上離 10 日線乖離率大，有超跌跡象，昨天出現長下影線的初步止跌訊號，今天出現正式止跌訊號，反彈目標看月線，龍哥節目中都會詳細分析，有興趣的朋友要緊盯龍哥節目 (https://lihi1.com/UOB7n)。



<鋼鐵>

鋼鐵是產業結構性的改變，中國嚴格管制出口，長期趨勢偏多，近期股價回測，目前等待正式止跌訊號，美國鋼捲等鋼鐵產品的價格持續上漲，其中受惠最大的還是大成鋼，很多低價庫存，下半年還是會有好獲利。

<電子>

龍哥告訴大家不要追高新唐 (4919-TW)，MCU 還是供不應求，需求很滿，拉回到月線附近可以觀察再次佈局機會。

龍哥操作三次新唐，累積獲利 + 140%，每次都有公開，不太會進出的朋友跟著操作，獲利就可以滿滿。

電動車市場商機很大，車用二極體下半年營收會很好，產品醞釀漲價，2481 強茂不用追高，拉回到月線附近可以觀察再次佈局機會。

7 月開始，那時候大家都想當航海王，都想當鋼鐵人，只有龍哥請大家要多關愛電子股，航運跟鋼鐵幾乎都回測 40%，但是很多電子股都大漲 50%，有沒有換股的績效就會差很多，一來一往績效可能差到 90%，操作要有節奏，不是盲目追高。

龍哥深入了解產業面，半導體，IC 設計以及 DRAM，手機，車用，這些產業的狀況都是產能滿載，股價比較有保障。

例如，聯電 (2303-TW) 法說未來展望佳，產能滿載，訂單看到明年底，都如龍哥預期，大家可以多做功課。觀察漢磊 (3707-TW)、光罩(2338-TW) 、天鈺(4961-TW) 、敦泰(3545-TW) 、晶豪科(3006-TW) 、全新(2455-TW) 、宏捷科(8086-TW)、台郡(6269-TW) 、康普(4739-TW) 、聚和(6509-TW) 、同欣電(6271-TW) 、景碩(3189-TW) 以及欣興(3037-TW)，以上很多標的，法人都在趁機撿便宜，大家一定要去追蹤籌碼穩定度。



漢磊 (3707-TW) 龍哥從股價 3X 元就開始推薦操作，氮化鎵是未來第三代半導體的主流，只要台積電採用，漢磊的獲利就會很漂亮；再看看光的故事－2338 光罩，龍哥還拍影片特別介紹 (https://www.youtube.com/watch?v=9vhLdaiiYH4&t=1s)，光罩夠罩吧？目前漢磊和光罩都回測月線尋求支撐，法人有趁機撿便宜。

IC 設計，籌碼乾淨，獲利又好，資金一進來就是噴出，大家都知道龍哥只看天鈺和敦泰，以 3545 敦泰來說，主力產品 IDC 本季再漲價一成，累計漲幅約五成，積極搶入電動車用面板市場，前 5 月大賺 10 元，6 月大賺 4.67 元，嚇死人，全年預估 EPS 達到將近 40 元，一般 IC 設計本益比 20 倍左右，合理目標價就上看 800 元，當然不是說一定到 800 元，不過至少上漲空間較大，股價較有保障；敦泰現在股價 260 元附近會貴嗎？請大家自己判斷。

龍哥佈局營收飆速王，LED 概念，這周 LED 族群噴出，基本上 mini LED 的年成長率很高，只是貢獻獲利還沒有很高，所以股性比較不好，操作上要謹慎，但是龍哥領先市場提早佈局，就可以簡單獲利。

大盤急跌很好，才能夠提供好的佈局機會，法人有趁機撿便宜的跡象，大家多做功課一定能發現寶藏。

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