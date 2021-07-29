環保署拍板 三階段調漲紙容器徵收費率

環保署檢討紙容器回收清除處理費率 (徵收費率)，並與相關公會及業者討論，今 (29) 日宣布，已經與紙容器製造及進口業者達成初步共識，將分三階段調漲費率，紙盒包最終目標將漲至每公斤 7.76 元，紙餐具則為 9.06 元。

針對紙容器徵收費率調整，公會及業者均表示，因應疫情、年度營運考量，以及需要時間與下游業者溝通準備，建議於明年 1 月或 7 月來實施。因此，環保署目前暫停調整，將整體考量、取得共識後，再予實施。

環保署說明，回收清除處理費的徵收，是向製造及進口紙容器業者徵收，所徵收的費用，補貼處理業作為紙容器回收處理的的費用。本次檢討調整是要讓徵收與補貼能獲得合理的平衡。

以紙盒包為例，現行紙盒包徵收費率 3.32 元 / 公斤，今年 6 月 4 日前補貼費率為 7.25 元 / 公斤，遠高於徵收費率，造成支出遠超收入。為調整合理回收機制，減少徵收與補貼的差距，環保署研擬，由現行 3.32 元 / 公斤，分三階段來調整為 5.79 元 / 公斤、6.44 元 / 公斤到 7.76 元 / 公斤。

以紙餐具為例，現行紙餐具 (含植物纖維餐具) 徵收費率 5.4 元 / 公斤，今年 6 月 4 日前補貼費率為 7.25 元 / 公斤，同樣遠高於徵收費率，為了減少徵收與補貼的差距，研擬調整徵收費率到每公斤 9.06 元。

環保署強調，紙容器回收清除處理費的徵收，是為延伸紙盒包或紙餐具製造者及進口業者責任，向製造及進口的業者徵收，並不是向餐飲業者來徵收。至於紙容器徵收及補貼費用的差距，需要關係人共同努力調整，以維護好不容易建立起來的回收處理體系。