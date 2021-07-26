【日盛投顧】指數開高走低，跌破短期均線

◆盤勢分析

1. 美股雖持續強勢，仍無法帶動亞股，受中國股市大跌拖累台股加權指數開高走低，惟成交量明顯萎縮，且 OTC 指數明顯優於加權指數，出現逆勢大漲，資金聚焦 LED、IC 設計、矽晶圓及綠能等族群，終場加權指數下跌 169.36 點，跌幅 + 0.96%，收在 17,403.56 點，成交金額為 4,590.57 億元。三大法人合計賣超 209.16 億元：外資賣超 183.55 億元、投信賣超 5.73 億元、自營商賣超 19.88 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量縮下跌，後續反彈需增量，下跌需量縮。

（2）、均線：下檔支撐為季線 (約 17,148 點附近)，壓力為月線 (約 17,737 附近)。

（3）、技術指標：日 KD 向下開口擴大，短線仍有再探低點壓力。

3. 櫃買指數上漲 1.44%，收在 223.96 點。短線支撐為 218 點附近，壓力為 227 點附近。

4. 台股選股方向可留意蘋概、設備、LED、塑化及高殖利率等相關個股。

大型股及小型股走勢分化

1.LED：APPLE 預計新一代 MacBook Pro 機型，均升級為 Mini LED 螢幕，相關族群個股吸引資金進駐，2340 光磊、6168 宏齊、3031 佰鴻及 3339 泰谷均攻上漲停，資金買盤甚至擴散到 LED 封裝 6261 久元及 6164 華興也均攻上漲停，整體類股表現強勢。

2.IC 設計：因中國 MCU 自製化，台廠相關協力廠商受惠，4919 新唐周一再度轉強攻上漲停，6202 盛群上漲 4% 以上；另外受惠 APPLE 新一代 MacBook Pro 機型的高速傳輸晶片 6104 創惟再度攻上漲停創新高。

3. 矽晶圓：因中國廠商遭美國制裁，預期台廠有轉單效應，3016 嘉晶盤中一度攻上漲停，6182 合晶上漲 4% 以上，再創波段新高。

4. 操作建議：台股加權指數周一出現開高走低，所幸成交量萎縮，預期下檔季線為多方重要支撐，現階段盤面呈現集中市場及 OTC 出現分化走勢，短線上建議投資人選股不選市，逢高仍需適度降低持股比率，待拉回季線守穩後再增加持股，選股上可留意蘋概、設備、LED、塑化及高殖利率等相關個股。