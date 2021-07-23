【先進全球投顧】全球市場回顧與展望

未來國際總體經濟與金融市場展望

歐洲

本週歐洲市場就大盤指數來看，英國上週 15 至日至本週 22 日下跌 43.72 點 (-0.624%)；德國方面下跌 115.12 點 (-0.737%)；法國則是下跌 11.77 點 (-0.181%)。

本周 STOXX 600 指數上漲 0.072%。於週五最後交易時間微幅漲過上週收盤價位。本週股市呈現 V 型反轉，主要接受到美國股市振幅所影響。技術面而言，價格於 19 日跌破整理區間，所幸後三天股市力往狂瀾，再次回到低點之上，顯示市場尚未有明顯轉弱跡象，後市仍舊可以期待。歐洲央行總裁拉加德表示，由於 Delta 變種病毒快速蔓延使得歐洲確診個案近期快速激增，同時對歐元區的經濟構成不確定性與威脅。而也正是因為經濟面臨不確定因素，歐洲央行亦表示將於更長時間內維持低利率政策，以支持歐洲經濟成長。低利率有利資金行情延續，同時也能讓通膨的議題暫時消弭，歐股後市可期。

貨幣市場方面，本週歐元相對美元下跌 0.339%，股市及疫情的反撲使得美元需求得到提振，本週歐元相對美元走弱。不過歐元盤整區間底部尚未跌破，顯示仍有反彈空間，惟美國經濟康復速度較歐洲快，預期長期而言，美元終將走升。

北美

本週美國市場就大盤指數來看，上週 15 日至本週 22 日 S&P500 上漲 7.45 點 (0.171%)、道瓊工業指數指數下跌 163.67 點 (0.468%)、Nasdaq 指數上漲 141.50 點 (0.973%)。

本周美國三大指數以納斯達克指數表現最強。K 線型態連續四日收下正面意義的 K 棒顯示美國股市上一波下殺僅為漲多修正。美國勞工部 7 月 22 日公布截至 7 月 17 日當周初領失業救濟金人數，創 9 週以來的新高，此數據可能僅為短期波動，是否與變種病毒的流竄有關待時間驗證。Delta 疫情復燃衝擊市場復原情況，對市場而言短空常多，主要原因是疫情可以延續資金行情，並且降低通膨預期。這也是為何美國十年期公債殖利率持續探底的原因。與此同時，美國企業公布亮麗財報數字，因此市場風險追逐的味蕾再次揚起，比特幣也因為特斯拉可能再次接受比特幣付款而重回三萬美元關卡。

美元指數 (DXY) 自上週 15 日至本週 22 日上漲 0.227%。美元受到前些天股市下跌影響，避險需求上升而上漲。在避險情緒上升的情況下美元回到前波高點位置，尚未突破。在美股持續反彈的路徑下，美元有可能短期內再次受到壓抑。

亞洲

本週亞洲市場就大盤指數來看，15 日至 22 日中國上證指數上漲 10.14 點（0.284%）、日經指數下跌 731.09 點（-2.585%）、韓國指數下跌 36.01 點（-1.096%）、恆生指數下跌 272.75 點（-0.975%）、台灣加權數下跌 461.86 點（-2.561%）。

亞洲市場本週大多以下跌作收，台灣加權指數在上週四站上萬八關卡後面臨隔週的月選擇權結算，空單三萬五千口的壓力使得指數隨美國股市重挫之際進行多日修正。週三過後，盤勢恢復穩定，連續二日收紅。日本本週迎來奧運會的開幕式，因此週四沒有開盤。週三開高走低，並回到了前幾波低點位置，留下下引線。觀察日股月均線排列已連續五個月呈現黑 K，向上攻詰力道減弱，若要在此挑戰新高恐有困難。韓國股市則是持續於高檔震盪，走勢依舊不離多頭格局，未來上揚機率依舊較高。

貨幣市場方面，本周日幣相對美元下跌 0.253%。日圓下跌至去年三四月低點位置。在該國股市型態看似初步轉弱的情況下，判斷在美元走揚的環境下，日幣未來恐跌破該支撐點位。

大宗商品

原油期貨本週上漲 0.363%，來到 71.91 美元附近。石油輸出國家組織與盟國計畫將於 8 月至 12 月放寬產量限制，增加供應 40 萬桶 / 日，引發市場譁然。不過在市場急劇收斂後，又隨股市反彈而連續上漲。市場認為，中東國家增產協議尚不足以跟上市場在經濟復甦的情況下石油消耗的速度，庫存仍將持續下降。

大宗商品方面，大宗商品指數上漲 0.883%。大宗商品市場歷經數月成長後，目前回到了去年一月十高點的水平附近。世界各大金融資產彷彿正在一條船上，走勢趨於一致，而原物料的行情近期漸漸為各國政府所關注，未來是否出手干預不得而知，不過中國持續釋出儲備金屬，試圖緩解市場價格上漲的壓力。

新興市場

本週新興市場債指數上漲 0.019%。美債殖利率的下滑持續給予新興市場債支撐。拜登政府提出財政計畫，將加速推動美國基礎設施現代化，有利帶動新興市場消費動能，新興市場經濟成長率在下半年可望出現強勁反彈。

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