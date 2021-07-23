降營運成本 永豐金2家大陸租賃子公司合併 

因應大陸銀保監會 2020 年發布「融資租賃公司監督管理暫行辦法」，永豐金 (2890-TW) 融資租賃 (天津) 現有的租賃兼營保理及貿易融資營業執照，須於三年內整合為一。考量大陸兩家租賃子公司未來營業項目相同，透過資源整合可降低營運成本，也可提升經營績效及擴大市佔率，永豐金今 (23) 日召開董事會通過，永豐金國際租賃吸收合併永豐金融資租賃 (天津)。

永豐金表示，兩家大陸租賃子公司合併後，永豐金國際租賃為存續公司，永豐金融資租賃 (天津) 為消滅公司，原本永豐金國際租賃實收資本額為人民幣 1.91 億元，在永豐金融資租賃 (天津) 移轉人民幣 1.88 億元後，永豐金國際租賃實收資本額將增至人民幣 3.79 億元。

永豐金表示，永豐金國際租賃自 2011 年成立以來已深耕大陸市場十餘年，提供企業客戶多元彈性的融資租賃服務，屢獲江蘇省融資租賃協會「融資租賃優秀公司」及「融資租賃年度公司」等多項肯定。

永豐今日指出，合併後將於南京、昆山、東莞、廈門、天津、重慶、銀川等地皆設有營運據點，服務網絡遍布大陸各重要城市，持續服務在地中小微企業。

展望未來，永豐金國際租賃以成為大陸地區績效卓越的租賃公司為目標，將持續拓寬服務渠道，並利用租賃產品靈活特性，提供完整且有效率之財務解決方案，滿足企業客戶在不同發展階段的資金需求，陪同客戶一起茁壯成長。