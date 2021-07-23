【普徠仕觀點】-趨緩的股市前景

重點摘要

鑑於股票估值升高和經濟前景放緩，我們的資產配置委員會最近適度減少了股票部位。

我們認為，驅動績效表現的關鍵因子可能於短期內見頂，這可能會削弱股票接下來的潛在報酬。

在 3 月和 4 月，有鑑於非常強勁的經濟環境和持續改善的獲利預期皆超乎預期，我們的資產配置委員會在當持略為下調股票的比重，低於債券的配置。

減持股票的決定一定程度上是因為：在歷經了一段非常強勢的多頭後，股票的估值也大幅提升了；截至 2021/3/31 的 12 個月內，標普 500 指數和 MSCI 世界指數均上漲了 50% 以上，其結果是，過於樂觀的預期推高了預估本益比 (見圖 1)，不過許多利多消息其實已經反映在股價上；此外，儘管總體經濟環境依然誘人，但也有證據表明有利於股市的一些因素(例如寬鬆的貨幣和財政政策以及強勁的經濟成長) 將可能很快見頂。

儘管近幾個月來股價仍在持續墊高，但這些關鍵驅動因子的正面影響已開始減弱，6 月，聯準會決策者對通膨的步調似乎更加關注，這突顯出全球央行的鴿派立場可能也已見頂，值得注意的是，全球四大央行資產購買的速度已經放緩 (見圖 2)，而這通常會對股市構成不利影響；此外，隨著疫情紓困措施的消退，預計 2022 年政府支出將有所減少，此代表財政刺激措施可能將很快見頂，而且美國將以提升企業稅的方式來為復甦成本買單。

我們認為，不斷變化的經濟環境可能會抑制股票的潛在報酬；因此，我們認為接下來略為下修股票配置可能是更合適的選擇。

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