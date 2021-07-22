「杜康-DR」訂於2021.08.31下市

杜康控股有限公司參與發行之臺灣存託憑證（證券代號：911616）終止上市日期。

一、旨揭公司於本 (110) 年 7 月 3 日完成移轉對從屬公司股權交割程序，經核有本公司營業細則第 50 條之 3 第 9 項第 7 款「分割、概括讓與或移轉對從屬公司之股權不符第 53 條之 30 繼續上市標準者」終止上市之情事，爰依規終止其參與發行之臺灣存託憑證上市。

二、終止上市日期：110 年 8 月 31 日。

三、終止上市證券代號、簡稱及辦理股務機構：

(一) 代號：911616

(二) 簡稱：杜康 - DR

(三) 英文名稱：Dukang Distillers Holdings Limited

(四) 英文簡稱：Dukang

四、臺灣存託憑證流通在外單位數：截至 110 年 7 月 20 日止，臺灣存託憑證 130,000,000 單位個單位 (表彰新加坡交易所上市普通股票 13,000,000 股)。

五、存託機構：

(一) 公司名稱：遠東國際商業銀行股份有限公司信託部。

(二) 地址：臺北市大安區敦化南路二段 207 號 20 樓。

(三) 電話：(02)2312-3636。

六、股務代理機構：

(一) 公司名稱：元大證券股份有限公司股務代理部。

(二) 地址：台北市大同區承德路 3 段 210 號 B1。

(三) 電話：(02)2586-5859。