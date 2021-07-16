【日盛投顧】指數高檔震盪

◆盤勢分析

1.2330 台積電法說不如市場預期，週四晚上 ADR 一度大跌超過 5%，拖累台股周五早盤跳空低開，盤中最低 17,779.61 點，但人氣股航運族群適時轉強支撐盤勢，指數隨即跌勢逐漸收斂，最終收在 17,895.25 點，下跌 138.94 點，跌幅 0.77%。

2.OTC 指數開低走高，中小型電子衝鋒，指數由黑翻紅，收盤上漲 0.16 點，收在 221 點，表現優於加權指數。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周五台股開低走高，收紅 K 線，雖失萬八大關，但仍守 5 日均線之上。

(2) 量能：成交量 5,773.49 億元，後續仍以價量同步為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標多方開口收斂、MACD 柱狀翻至零軸之下震盪。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 - 268.72 億元；外資 - 225.44 億元、投信 - 2.55 億元、自營商 - 40.73 億元。

IC 設計、CCL、航運逆勢上揚

1. 半導體代工：2330 台積電說法不如法人預期，ADR 與現貨重挫，拖累大盤表現，同族群 2303 聯電、5347 世界先進收盤跌都超過 2%。

2.IC 設計：6104 創惟公布單月賺 0.45 元，股價再創波段新高；此外，下半年 MCU 吃緊難解，6202 盛群、4919 新唐等股價表現佳。

3.CCL：銅箔基板（CCL）作為 PCB 關鍵原料，下半年進入旺季，外資調高三雄 2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿評等，週五皆全日保持紅盤。

4. 航運：航運股延續周四強勢，2603 長榮無畏警示一路破風急駛，收盤僅差一檔漲停，2609 陽明、2615 萬海緊跟其後收盤逆勢上揚。

5. 操作建議：近期加權指數高檔震盪，類股輪動快速，短線恐怕陷入高檔整理震盪，但偏多格局未變，建議月線 (約 17600 點) 未跌破前，仍偏多操作為宜。短線部分個股漲多震盪加劇、建議慎防追高風險，選股方向除了原物料外，即將進入旺季的電子族群可逢低布局，資金多面向投放，切勿過度集中特定類股。