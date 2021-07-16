◆盤勢分析

1. 美股銀行股繳出不錯財報但台積電財報不佳拖累科技及半導體類股，終場美股四大指數呈現漲跌互見，漲跌幅介於 - 2.17% 至 + 0.15%，其中費半指數表現最為弱勢，台積電 ADR 下跌 5.51%，聯電 ADR 下跌 2.37%，特斯拉下跌 0.74%，蘋果下跌 0.51%。

2. 量價及技術面：

（1）量能：量縮上漲，短線呈現量價背離。

（2）均線：下檔支撐為 10 日線 (約 17,846 點附近)，壓力為 18,200 點附近。

（3）技術指標：日 KD 再度黃金交叉，短線應仍有高點可期。

3. 櫃買指數上漲 1.32%，收在 220.84 點。短線支撐為 217 點附近，壓力為 223 點附近。

4. 觀盤重點：台股加權指數周四出現開高走高，化解高檔連續 7 個交易日出現黑 K 線頹勢，但成交量萎縮，形成短線量價背離，加上外資期貨再度增加空單，及台積電法說會利空，短線上指數仍有拉回壓力，建議投資人逢高可獲利降低持股比率，待震盪量縮拉回後再增加持股，選股上可留意蘋概、設備、PCB、玻璃及內需高殖利率等相關個股。

5.2330 台積電昨（15）日公布第 2 季財報，毛利率、營益率「雙率雙降」，其中，毛利率險守五成，為七季來低點；營益率降至 39.1%，為近六季來首度失守四成，單季獲利未與營收同步創高，季減約 3.8%，每股純益 5.18 元，雖落在財測區間，仍略低於市場預期。2330 台積電在法說會中分享海外布局進度，首度鬆口正規劃前往日本設晶圓廠，以生產特殊製程為主；儘管美中關係仍緊張，台積電兩地布局不受影響，不僅南京廠擴產進度如預期，未來也不排除在美國進行二廠擴建計畫。

6. 受寶鋼、鞍鋼等大陸主力鋼廠 8 月平盤影響，國內鋼鐵龍頭 2002 中鋼昨（15）日 8 月新價也以平盤定調。中鋼董事長說，國內疫情從嚴重轉趨緩和，當下最重要的是創造經濟復甦力道，期待透過穩健的盤價，厚實中下游轉嫁能力，鋼界應趁機做好生產計畫，迎接第 4 季旺季到來，鋼鐵產業共同為台灣拚經濟。

7.2609 陽明海運計劃籌措 291 億元資金的現增案昨（15）日完成，陽明近期股價波動劇烈，昨日收在 179 元，低於現增溢價 182 元，引發市場關注，但在承銷商力挺下，仍如期完成現增。

8. 工業電腦廠 3416 融程電衝刺車用業務，董事長透露，近期拿下全球車檢設備龍頭博世（BOSCH）車檢平板訂單，明年正式出貨。此外，融程電積極跨入強固型筆電市場，明年第 2 季將帶來顯著貢獻。隨著新業務在 2022 年陸續發酵，法人預估融程電營運可望持續創高，明年每股純益挑戰 5 元以上。

