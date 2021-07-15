台產防疫神單快逼近損平點 理賠突破萬件、逾10億元

隨著每日施打新冠肺炎疫苗人數增加，國人投保防疫保單快逼近千萬張規模；其中，賣出最多的台產 (2832-TW)「防疫神單」，理賠狀況也節節攀升，統計至 7 月 14 日止，台產防疫保單已理賠超過 1 萬件、理賠金額達 10.54 億元，已逐步逼近此保單損平點。

保險局統計，至 7 月 14 日為止，防疫險 (含疫苗險) 保單投保件數已達 946 萬件，理賠件數已突破 1.6 萬張，理賠金額達 12.51 億元。

整體保險業賣出近千萬件的防疫險中，以台產的「防疫神單」承保超過 400 萬件占最大宗，主要是此防疫神單保費只要 500 元，被隔離就能獲得 10 萬元理賠金，由於今年初爆發部桃醫院疫情，導致民眾瘋狂搶購，雖然在 1/25 就因考量胃納量而停售，但還是飆出破天荒的銷售成績。

據保險局統計，台產防疫保單共承保 400 萬 5144 件，保費收入 19.13 億元，到 7 月 14 日為止，台產已理賠 1 萬 896 件，理賠金額 10.54 億元，也就是說，理賠金額已超過保費收入的 55%。

對於台產防疫保單理賠件數不斷增加，是否可能造成虧損備受關注，保險局局長施瓊華之前曾表示「據該公司推算，整體理賠要超過 1 萬多件才會面臨虧損問題。」如今，台產理賠件數已經突破萬件，防疫神單恐快要變成賠錢保單。