【Wen姐筆記】連7根變盤K 沒嚇跑外資 再闖萬8 別演拉積盤

昨日周選擇權結算，護國神積台積電又演出一夫當關，最後一盤拉尾跌點縮小至僅下跌 1.77 點，加權指數以 17845.75 點作收，成交值則縮至 5779.37 億元。台股近 7 個交易日，2 度射門 18000 點，但 K 線均收黑，更出現連 7 根變盤 K 棒。但這波沒信心的似乎是內資，並沒嚇跑外資，再闖 18000 點，仍得看台積電。但投資人對於台積電再挑大樑，既期待又怕受傷害，因為也擔心又出現「拉積盤」，藉由拉台積電掩護其他個股出貨!! 多方挑戰 18000 點關鍵仍為 17855 點。關鍵點位為 17777、17888 與 17945 點。

17800 點關卡經過連日來的攻防，已成多空兵家必爭之地，兩端哨站 17777 與 17823 點，為這波多空攻防重要的火線區。多方如能順利將 17800 點城池收復，並作為補給站，闖過 17855 點，取得挑戰權門票，將有機會第 3 度再闖 18000 大關! 挺進 17900 城池，需留意兩端哨站為 17888 與 17919 點， 進入 17945 點為 18000 點射門區，隨時有機會可再次射門 18000 點得分，18000 點兩端哨站為 17977 與 18026 點。看多方氣勢，如果夠強還是有機會往 18055 點與 18100 點續航，18100 點兩端哨站為 18088 與 18113 點。

近 7 個交易日變盤 K 棒中，17777 點僅有 1 個交易日失守，因此不宜出現棄守狀況，否則近 7 個交易日的高檔大量，都將成為套牢區。如回測 17747 與 17700 點關卡，17700 點兩端哨站為 17683 與 17717 點，如再棄守，將正式結束這波挑戰 18000 點的創新高之旅，還是得進入月線保衛戰!

如果以 17700 點至 18000 點的 300 點區間來看，其實 7 月以來，大盤指數主要都在此一區間來回刷洗，盤勢呈現大箱型區間。不過由於單日成交量動輒都在 5000 億元、6000 億元，參與者眾，也表示市場熱度高，因此個股的表現震盪幅度就讓投資人相當有感。而且在挑戰 18000 點大關前，多方大軍出現調整隊形，漲多航運鋼鐵等傳產回檔，電子揭竿而起，更考驗投資人的應變能力。

今日重頭戲為盤後台積電法說，而今日起到下周三台指期結算前，只要外資沒落跑，指數能夠取得 17855 點關鍵門票，都有機會再闖 18000 點。至於個股部分，投資人則得細心判斷，高檔的爆量，是主力落跑? 還是有換手的機會? (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)