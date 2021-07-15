ECB啟動數位歐元實驗計畫 或將在2026年發行

電子化潮流促使各國央行研究發行「央行數位貨幣」(CDBC) 的可行性，歐洲央行 (ECB) 周三 (14 日) 宣布啟動為期兩年的「數位歐元」實驗計畫，若決定發行預估將耗時三年，意味著電子版的歐元硬幣和紙鈔可能在 2026 年面世。

ECB 表示，將審視有關設計和發行數位歐元事宜，並分析對市場的潛在影響，再決定是否發行。數位歐元的用途和現金相仿，但不會取而代之，而是兩者並存。

ECB 執行委員會成員 Fabio Panetta 說：「數位革命正在發生，有可能顛覆既有的支付系統、甚至是整個金融體系，因此央行必須大膽行動，跟上改變的步調。」兩年調查期結束後，若確定發行數位歐元，預估整個程序需要三年的時間，代表可能在 2026 年面世。

ECB 總裁拉加德坦言，數位歐元還有很多問題尚待解答，但進入數位化時代，為了確保歐洲公民和企業得以使用安全的貨幣，也就是央行發行的貨幣，因此值得探究發行數位歐元的可行性。

臉書 2019 年宣布將發行數位貨幣 Diem，使歐洲更認真評估是否開發數位歐元。

中國推出數位人民幣，也促使歐洲重視央行數位貨幣，法國央行總裁 François Villeroy de Galhau 更認為，這是個地緣政治問題。

但一些專家質疑數位歐元的必要性，尤其很多消費者已經使用信用卡或行動支付交易。

比起 ECB，美國聯準會 (Fed) 對發行數位美元的態度更謹慎。Fed 金融監理副主席奎爾斯 (Randal Qarules) 上個月表示，任何發行央行數位貨幣的計畫都必須通過「很高的門檻」。