中國信託提供1萬元防疫補助金 並為6萬名員工、眷屬加保防疫險

中信金控 (2891-TW) 體恤同仁在 COVID-19 疫情期間堅守崗位，維持金融服務不中斷，日前提撥基層同仁防疫補助金每人 1 萬元，另全面發放快篩試劑，並為超過 6 萬名同仁及眷屬投保防疫險，堪稱幸福企業。

疫情 5 月升溫以來，中信金即加強防疫措施，除於各營運據點加強補充防疫設備，有感於同仁辛勞，本月進一步發放非管理職正職員工每人防疫補助金 1 萬元，此外，鑒於逾 2000 位第一線櫃檯同仁因承擔更大風險，防疫補助金加碼至 1.5 萬元，協助同仁添購防疫物資。目前中信金控透過異地辦公、分流到班及居家上班等方式降低辦公區人員總數，全面提供同仁新冠肺炎家用快篩試劑，提供到班同仁領用，以維護個人健康，有效阻斷傳播鏈。

考量中信金控同仁、同仁配偶及子女染疫風險，中信金控還為超過 6 萬名同仁及眷屬投保「疫保安心團體健康保險」，包含：入住負壓隔離病房日額保險金最高 18 萬元、法定傳染病慰問金 2 萬元。

至於確診同仁，則依染疫輕、重症，加發 3 萬元或 5 萬元慰問金；同仁或因同住者染疫匡列隔離期間，每周發送日常生活必需品至隔離結束。

另外，為鼓勵同仁施打疫苗，中信金控給予同仁 2 日的有薪疫苗接種假，就算是同仁配偶、直系二等親及子女接種疫苗，也有 2 日有薪的疫苗照顧假，希望提升疫苗試打意願，提高群體保護力。

中信金表示，中國信託海外分支據點達 116 處，視當地疫情與疫苗施打情況，積極協助派駐的臺籍幹部及當地同仁，疫情較為嚴峻的印尼子行及印度分行，中國信託同仁的第一劑疫苗施打率已達 67% 及 74%。

今年 5 月印度疫情最困難之際，為確保臺籍同仁安全，中信金控特別派專機將印度斯里伯魯德分行兩位同仁接送回臺，另自臺灣添購 10 台製氧機送抵印度分行，供染疫同仁及家屬自行使用。

此外，中信金控持續監控海外分子行當地疫情，彈性調整人力，派駐海外同仁給予加給津貼補助，赴回任者則提供交通、防疫旅館住宿、檢測費用補助，但仍有多位外派的臺籍同仁堅守崗位，以確保營運正常。

中信金表示，臺灣仍受疫情影響，該金控落實企業社會公民責任，於今年 6 月捐贈宣布捐款新臺幣 5000 萬元，提供臺北市政府、新北市政府、臺北市立聯合醫院、新北市立聯合醫院等單位，專款用於醫護人員生活補助、醫療器材、防護物資採購等相關項目需求，向醫護人員致上最高敬意。