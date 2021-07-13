【永豐期貨】貨櫃三雄跌停壓盤 電子股重回資金青睞

期貨走勢

台指期週二上漲 43 點至 17869 點。價差方面，台指期正價差擴至 21.48 點，電子期正價差縮至 1.07 點，金融期逆價差擴至 - 1.51 點。現貨部分，三大法人買超 256.51 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 881 口至 - 11167 口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨空單減少 1044 口至 - 28212 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 583 口至 - 13495 口。

週一美股財報由銀行股率先展開，高盛、摩根大通等大型銀行股普遍走高，美國公債殖利率回升，美股四大指數皆收紅，道瓊上漲 0.36%，標普 500 上漲 0.35%，那斯達克上漲 0.21%，費半上漲 1.24%。台股今天早盤受美股激勵開高，電金權值股領軍，早盤一度大漲逾 200 點，站上萬八創新高，但午盤後獲利了結賣壓出籠，大盤一度翻黑，終場加權指數小漲，收 17847.52 點，守住五日線。權值股來看，台積電開高走高，尾盤受拉抬上漲 2.36%，收 607 元，聯電漲幅收斂，上漲 1.32%，收 53.9 元，而航運類股成交比重縮至 28.7%，貨櫃三雄全部跌停，整體來看，資金已開始往電子股移動跡象，電子成交比重來到 5 成之上，但近期指數多呈現開高走低，顯示投資人操作偏短且獲利了結賣壓重，而本週美國多項經濟數據及財報將公布，大盤波動恐加劇。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.12 降至 1.08。VIX 指數下跌 0.07 至 19.64。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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