【永豐期貨】資金自航運流往電子 台股強彈臨近萬八關卡

期貨走勢

台指期週一上漲 165 點至 17826 點。價差方面，台指期轉為正價差 11.67 點，電子期正價差擴至 1.36 點，金融期逆價差縮至 - 0.8 點。現貨部分，三大法人買超 149.16 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 690 口至 - 10286 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 516 口至 - 29256 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 76 口至 - 12912 口。

上週五美債殖利率反彈，美股一掃陰霾，道瓊、標普、那指創歷史新高，道瓊上漲 1.3%，標普 500 上漲 1.13%，那指上漲 0.98%，費半上漲 1.72%。台股今天早盤受美股激勵強彈，早盤一度來到最高 17947.9 點，雖然 9:30 過後航運及鋼鐵轉弱，但電子類股回神表現強勁，終場加權指數上漲 0.87%，收 17814.33 點。權值股來看，台積電上漲 1.54%，收 593 元，聯發科 6 月及第 2 季營收創下歷史新高，上漲 1.74%，收 935 元，但貨櫃航運族群呈現震盪，長榮盤中翻黑，下跌逾 2%，陽明上下震盪多空交戰，終場以平盤作收。整體來看，台股上檔 18000 點反壓仍重，但美股持續創高，且先前以傳產為重心的趨勢，可能有機會改由電子族群接棒，若維持健康的輪動，台股有望維持震盪盤堅向上的走勢

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 18000 點，賣權未平倉最大量集中在 17000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.04 升至 1.12。期交所 VIX 指數下跌 0.7 至 19.71。整體選擇權籌碼面顯示，隨著美國股市創高後，市場避險情緒稍有降溫。 (永豐期貨研調)



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