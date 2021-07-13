疫情炒熱零接觸金融交易 公股銀加碼優惠搶數位金融市占

本土疫情意外拉抬各家銀行數位業務動能，因應防疫零接觸需求，銀行乘勝追擊，針對數位帳戶與薪轉戶加碼推出優惠，其中兆豐銀行數位帳戶存款戶，年底前可享小額投資理財優惠，一銀薪轉戶完成指定任務則可參加 iPhone 與 LINE POINT 點數抽獎。

兆豐銀行宣布，即日起至到 12 月 31 日止，只要是「MegaLite」數位存款帳戶存款戶，就能透過機器人「理財 e 把兆」平台完成小額投資定期續扣，符合條件之定期投資組合，即可享有免收信託管理費及申購手續費的優惠，門檻最低 3000 元起。

根據金管會統計，截至今年 4 月底，已有 13 家業者開辦相關機器人理財業務、參與投資客戶已逾 10 萬人、規模達 32.98 億元，顯示客戶對於機器人理財的接受度越來越高。

兆豐銀去年 1 月推出的機器人理財「理財 e 把兆」依馬可維茲演算法設計的 16 個「AI 小機器人」及自動再平衡機制，幫助投資人分析市場動能訊號，精準掌握買賣時點，截至今年 5 月底，客戶數成長將近 2 成，交易戶數更大幅增加至 5 倍以上。

第一銀行針對薪轉戶，推出「薪轉總動員」好康活動，鼓勵客戶防疫期間多透過數位化服務完成金融交易外，屆時還可再抽 iPhone 13 pro Max 256G 最新手機，一站滿足薪轉戶行動金融及安心防疫需求。

受疫情影響，客戶使用數位通路完成金融服務的比例大幅提升，根據一銀行統計，光是 5 月使用網路銀行及行動銀行的交易筆數，相較 4 月份大幅成長約 58%，交易金額亦成長了 37%。