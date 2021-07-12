疫苗預約系統首波結算 指揮中心考慮年齡向下開放登記

國內今 (12) 日新增 23 例 COVID-19 本土確定病例，以及 1 例死亡個案，疫情持續向下趨緩，目前全台疫苗涵蓋率逼近 15%，疫情指揮中心指揮官陳時中指出，疫苗施打意願登記與預約系統已有逾 272 萬人登記，今天將會結單，前三輪將以 AZ 疫苗為主，初估破百萬人施打，同時也考慮向下開放年齡層施打。

根據統計，全台 10 至 11 日疫苗接種 18.2 萬人次，截至目前為止，累計接種 356.5 萬人次，其中，AstraZeneca 接種 199.8 萬人次，莫德納接種 156.6 萬人次，COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率約 14.87%。

陳時中指出，截至 12 日下午 1 點，第 9、10 類接種對象共有 272 萬 3608 人登記意願，但公布前三波均為 AZ 疫苗後，選擇 AZ 的人數增加至 13.7 萬，再加上兩款疫苗都可接受的民眾，確定施打人數破百萬，應該不會出現緩打潮，預估最快 16 日開打。

陳時中表示，此平台是為了掌握民眾施打意願，若未來新冠疫苗到貨數量足夠，就會繼續往下一年齡層開放接種，預計很快會開始進行 50 歲以下的民眾意願登記。

此外，為儘速提升國人疫苗第一劑涵蓋率及我國群體保護力，並因應政策需要，昨 (11) 日經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP) 會議決議，自即日起，調整現階段莫德納疫苗的第一、二劑接種間隔。

除第一類接種對象、國籍航空機組員及孕婦的第二劑莫德納疫苗維持於間隔至少 28 天後接種外，其餘對象均調整第一劑與第二劑接種間隔 10 至 12 週，並依疫苗供貨情形滾動調整。