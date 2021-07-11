萬物皆漲的時代 唯獨蘋概股還沒漲

隨著 6/7 日舉辦的蘋果開發者大會（WWDC）落幕，大家已將目光轉擺在接下來蘋果的大活動──iPhone 發表會，預估今年新 iPhone 手機仍會維持傳統，在 9 月時亮相發表。以目前台灣蘋果相關供應鏈股價看來，2020 年上半年迄今，漲幅低於 20% 者達 50%，相對台股，指數漲幅達 40%、Apple 股價漲幅達 85%。

全球蘋果供應鏈漲幅 50% 明顯落後，Q3 具備落後補漲潛力，加上新機發表來臨，股價可望有一波表現。

iPhone 零組件相關：

▲台光電 (2383-TW)

銅箔基板三巨頭之一，iPhone 新機增溫致零件拉貨數量增加，台光電第三季營運將可強彈。

▲創惟 (6104-TW)

全台第二家 IC 設計公司，導入蘋果正式供應鏈；獨家供應 MacBook Pro SD 卡插槽的控制晶片，營運可望隨 Mac 出貨量有顯著成長。

Mini-LED 題材：

蘋果率先將 Mini LED 用於平板 12.9 吋 iPad Pro，隨著蘋果 Mini LED 平板產品問世亦將帶動 Mini LED 供應鏈逆勢成長。蘋果將於 2021Q3 開始大量生產 14 吋和 16 吋全新 MacBook Pro，以及 2022 年推出全新 MacBook Air，新一代的蘋果電筆螢幕全數會搭載 Mini-LED 顯示器，包括 Mini LED 晶片廠、檢測分選廠、及光源模組都是受惠廠商。

▲GIS-KY(6456-TW)

切入 Mini LED 光源模組業務，單位售價將增 20-30%，加上 2021 年 IPAD MACBOOK 出貨量遽增，營收可望受惠。

▲久元 (6261-TW)

自行研發的 Mini LED 新設備可突破尺寸限制問題，去年 Q3 開始陸續出貨，將持續挹注營收貢獻，同時也正在研發 Micro LED 新設備，在於先行卡位新顯示技術世代。

更多 Q3 蘋概股供應鏈分析，例如大立光 (3008-TW) 玉晶光 (3406-TW) 台表科 (6278-TW) 欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW)，想免費了解掌握全部 Q3 個股題材，請免費加入 LINE@、Telegram 觀看。



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