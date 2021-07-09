永豐實提供清潔制菌產品 助力萬華14個社福團體抗疫

新冠疫情考驗著民眾的應變能力，對於身處萬華重災區的弱勢家庭，更是艱難的挑戰，有鑑於此，永豐實 (6790-TW) 提供五月花、橘子工坊等清潔制菌產品，給萬華 14 個社福團體進行分配應用，以協助弱勢民眾抗疫。

永豐實表示，本土疫情爆發之初，即看見一群精耕萬華的社福團體，仍堅守崗位、身著防護衣，將物資持續送到無家者、獨居長者、身障者、單親家庭、高齡失婚婦女、新移民等民眾手中。永豐實與各團體深入了解需求，反覆聯繫後，已提供了共計 160 箱的五月花衛生紙與廚房紙巾、橘子工坊洗衣精、浴廁清潔劑及制菌靈噴霧等各式清潔制菌產品，給萬華 14 個社福團體。

永豐實進一步指出，最初先與「台灣芒草心慈善協會」聯繫後，隨即串聯起關注不同對象的各類團體，此次共將五月花、橘子工坊的清潔制菌產品送給 14 個社福團體，包含：立心慈善基金會、臺北市西區新移民社區關懷據點、臺北市萬華婦女暨家庭服務中心、一粒麥子基金會、珍珠家園婦女中心等，期盼讓每一位民眾在疫情之下，都可以使用安心的產品進行居家清潔，照顧好自己的健康，後續永豐實也將持續提供產品，成為萬華最安心的後盾。

永豐實強調，身為民生物資國家隊的一員，當 5 月本土疫情襲台時，第一時間將產線人力分組上班、劃分區域，並且拉高消毒次數與同仁體溫檢測，確保同仁平安，並力求供貨無虞，在努力生產的同時，永豐實也不忘善盡企業社會公民責任，將清潔制菌產品送到有需要的民眾手中，以實際行動實踐 ESG 企業目標，期盼持續貢獻一己之力，讓每一位民眾都可以擁有安心美好的生活。

