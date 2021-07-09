那一年，我們一起追的股票

文．林友銘

七月初的台股在驚驚漲中創下波段新高 17863 點，但這個新高，是近二十年的台股所未曾經歷的景況：航運族群資金比重一度超過 50%、電子低到皮包骨的 15%。當市場開始期盼萬海四字頭股價到來的同時，不禁讓我想到那部曾經看過Ｎ遍的電影：「那一年，我們一起追的女孩」，萬海，會不會就是大家心中的「沈佳宜」，一個我們一起追的記憶，但只適合留在夢中的女神？

投資市場與時俱進，唯一的不變就是「變」。今年以來，許多之前負面名詞如「高融資」，可以搖身一變成為「聰明融資贏外資」的說法，大大出了口被外資壓抑許久的鳥氣。而「大股東申報轉讓」，用在電子是洪水猛獸，但用在航運則是創造下次買點的代名詞。不過這讓我一時興起作了以下的研究……

這次台航申報轉讓一．三二萬張的陽明，6/17~6/30 執行賣出三千二百張，處分利益為 4.97 億元，打算列入股東權益項 (不列在當期損益表影響 EPS)，作為明年發放股東紅利的基礎；而帳上原申報的餘數還有一萬張，因惜售而暫停賣出，等待七月中陽明現增詢圈後再議……。

這是段很順暢的敘述，市場解讀為航運後市看好的現象。但我搖屁股的試算了一下，如果台航全數賣出剩下的一萬張在近期這個價，這次全部的處分利益估計可達到 20.5 億元左右，這個數字是半個台航的資本額，講句粗俗一點的話：「賣這些股，都可以再去外面開半家台航了 (台航股本 41.73 億元)！」「大股東熬三十年領到的分紅配股都沒有這麼多，您若是大股東，會怎麼想？」

當然，航運正在風口浪尖上，我倒不認為接下來萬海公布五月獲利 2.45 元 (月減 10%) 會對股價造成什麼立即變盤的影響。因為這次航運是全民參與的運動，一時半刻單單你丟我撿也可來回好幾個日升月落。同時間，航運三雄市值因為躍居二十大排名，這意謂著，外資用它們來代替台積電及鴻海，成為新一波的控盤工具(見附圖一)。

然而，溺水者往往是善泳者！當一個完美無瑕的產業故事呈現面前，沒有戒心本身，就是最大的風險。大家不妨看看附表的槓桿率，意即類股的成交值／市值的比例。大家不妨想成猶如一國貨幣發行量對應的黃金儲備量，當貨幣量超過儲備黃金量數倍時，意謂貨幣貶值的最終經濟結果。

言下之意，航運領頭的原物料族群有居高思危的必要，但還沒到全面反轉的時刻，最大的理由就是後頭有半年報的利多做黃金降落傘。至於何時會是這波狂瀾的轉折點，我倒是認為可以留意八月十八日這個日期。附圖二標示著接下來美國 FED 重要 FOMC 會議時間 (不列計小型會議紀錄的時程)，預期九月二十三日宣布 QE 縮表的可能性極高，而股市往往都會提前反映此一疑慮，而在八月十八日的台指期結算日，配合本波自 15159 上漲第十三週，以及航運半年報最鼎沸時，來到相對轉折。

但這個轉折，不見得全然是指數的向下轉折點，也極有可能只是主流的轉折，亦即傳產與電子之間的蹺蹺板。在八月十八日之前，傳產仍是資金集駐所，有利空也是死而不僵，有利多一定輪漲。可憐在冷宮的電子，一定宜小不宜大，大型股要等到八月十八日後，真的出現七月營收沒有 OVERBOOKING 現象後，才有可能媳婦熬成婆重回主導地位。

如果我們一輩子只操作一檔航運股如萬海，當然要錙銖必較愛它到海枯石爛；但若不，則研究它的模式去複製，遠比它的目標價，來得更令人興奮，不是嗎？

電子選股，像極了萬海，像極了愛情

究竟萬海是什麼模式？要讓我說，只有二個重點：陡角度，加上好故事。附圖三的萬海模式，用上甘氏角度線測量，一目瞭然，BJ4。

用此模式套用在資金缺血的電子股中，鳳毛麟角地可以找到還在上漲初中期位階的電子標的，真的著實感動，像極了愛情。其一是「富鼎」(8261)，再來最具市場性的，是「台揚」(2314)。二檔的攻擊仰角及題材陳述，以附圖四及圖五呈現，大家不妨換個腦袋好好想想：如何用傳產的方式，順著小白的思路，來賺電子的熱錢，才是七月操作的重中之重吧。

來源：《理財周刊》1089 期

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