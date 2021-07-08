一張圖讀懂：世界各國對加密貨幣監管態度如何？

從目前情況來看，亞洲國家對於加密市場的監管高壓偏好尚未扭轉，歐洲國家相對開明，美洲目前整體態度多爲觀望。

雖然加密貨幣的市場屬性促成了區塊鏈技術的繁榮發展，但其「天生」的金融屬性也在行業發展的過程中帶來了巨大的監管壓力。不過隨着區塊鏈技術的成熟以及華爾街乃至全球各大經濟體央行對於加密貨幣有了更多的瞭解，全球範圍內對於加密貨幣單純的「打壓式」監管環境已經發生了一定的轉變。

除了全世界主要經濟體央行紛紛着手推進本國法定數字貨幣以外，也已經有越來越多的國家承認了加密貨幣的資產屬性。而 6 月 9 日薩爾瓦多以「絕對多數」投票正式通過法案使比特幣在該國成爲法定貨幣更是一個重要的里程碑事件。

當然，以中國爲代表的多個國家對於加密貨幣的禁止態度並未發生轉變，從「9·4 禁令」到「6·21 約談」，中國在積極推進區塊鏈技術發展的同時，對於加密貨幣炒作的零容忍態度並無變化。當下全球加密貨幣的監管環境究竟如何？鏈聞盤點了現如今全世界主要國家對於加密貨幣監管的最新進展及最新表態，並繪製了「加密貨幣監管地圖」：

亞洲

亞洲目前大多數國家都有了相對清晰的監管框架，中國、泰國、印尼、土耳其、伊朗，巴勒斯坦、韓國均出臺了加密市場的明文禁令，監管思路和政府態度逐步明確。即使目前沒有出具禁令的，也在全面開展審查工作，韓國將全面展開市場監督和審查工作，預計持續到 7 月中旬。而印度政府對加密市場的政策態度一直捉摸不定，此前印度政府曾提案禁止加密貨幣，但隨後又表態將解除對加密貨幣的禁令，近期監管態度再次轉變，將重新審視監管政策討論是否禁止印度的加密貨幣交易。另外日本已在積極推進加密貨幣交易所合規化，目前日本持牌交易所已有 30 多家。亞洲多個國家對於央行數字貨幣的佈局都非常積極，除了中國央行數字貨幣的推進進度引領全世界以外，日本、俄羅斯、巴勒斯坦等國也已在推進本國 CBDC 業務。

歐洲

和亞洲的較爲明確的監管態度不同，歐洲對於加密貨幣市場態度較爲緩和，目前還未出臺較爲明確的禁令，部分國家持肯定態度，烏克蘭發佈修訂後的「虛擬資產」法案草案將虛擬資產視爲公民合法持有的有價值的「無形資產」。還有部分國家仍在觀望，丹麥最大銀行 Danske Bank 表示將會對加密貨幣交易保持關注，挪威政府提醒消費者注意加密貨幣的騙局，英國和西班牙計劃推出本國的 CBDC。

美洲

6 月 9 日，位於中美洲北部的沿海國家薩爾瓦多以「絕對多數」投票正式通過法案，使比特幣在該國成爲法定貨幣。在薩爾瓦多的示範效應下，先後有多個國家相繼出臺支持比特幣的政策。巴拿馬將於 7 月提交與加密貨幣相關的法案，巴拉圭也計劃提出使比特幣成爲法定貨幣的法案，委內瑞拉總統更是計劃在 2021 年重振石油幣。其他國家類似美國、加拿大、阿根廷、巴西均發表態度表示會繼續關注加密貨幣可能引發的風險，但總體政策上並無禁令發佈。目前美洲明確表示將會持續禁止加密貨幣在金融體系中的使用的只有墨西哥。

非洲

非洲頒佈明確禁令的國家有尼日利亞與摩洛哥。尼日利亞曾是非洲最活躍的加密貨幣市場，但尼日利亞政府對加密市場始終未放開監管，此前已經頒佈禁止比特幣和其他加密貨幣交易的禁令，並且中長期內不會改變態度南非金融市場行爲監管局考慮將加密貨幣視作金融產品。此外，摩洛哥也頒佈了加密貨幣禁令，禁止在摩洛哥使用加密數字貨幣交易。非洲對加密市場態度較爲緩和的國家是南非和坦桑尼亞，南非金融市場行爲監管局考慮將加密貨幣視作金融產品。

小結

從目前情況來看，亞洲國家對於加密市場的監管高壓偏好尚未扭轉。歐洲國家相對開明，不過多國也已表態將「持續關注」比特幣和其他加密貨幣，可以認爲是一種相對謹慎的處置態度。美洲只有墨西哥出臺了明文禁令，目前整體態度多爲觀望，而作爲首個批准比特幣成爲本國法定貨幣的國家，薩爾瓦多的貨幣新局並不順利，加密貨幣市場的動盪及求援世行被拒，都意味着這場實驗仍需要更多的時間來驗證。