〈書摘〉全球暢銷 3500 萬冊的《祕密》作者再推新作《最大的祕密》，揭開終結痛苦並發現永恆快樂的祕密

全球暢銷 3500 萬冊、臺灣銷售至今突破 120 萬本紀錄，也是近代最暢銷心理勵志經典《祕密》作者朗達．拜恩睽違多年，再推新作－《最大的祕密》（方智出版，2021 年 7 月 9 日上市），是全球讀者引頸期盼的作品。

《祕密》一書在臺灣長銷不墜，影響並改變許多人的人生與想法，也成為許多公司團體大宗訂購為員工、客戶贈禮的首選，更在台灣彩券報導幾位樂透得主看了本書後，掀起了「吸引力法則」的旋風。從《祕密》到《最大的祕密》成書，作者朗達．拜恩表示，自 2006 年《祕密》發行後，她非常正向地過著「夢想人生」，自然而然對生命中的一切充滿了愛與感恩。但仍持續追尋「完全的真相」，踏上持續十年的旅程。

《祕密》向我們展現如何創造自己想要成為、想要做到或想要擁有的任何事物，使讀者意識到他們內在就有力量可以創造自己選擇的人生，《最大的祕密》則融合了過去和現在許多導師的智慧——一個關於我們自己和這個世界的真相，擺脫負面性、恐懼和痛苦，走向充滿恆久快樂和至喜的人生。

朗達．拜恩在《祕密》發行十五年後最終學習並想傳達大眾的想法，就在這本重要的書裡，她這麼說：歡迎你來到《最大的祕密》，這是我最大的喜悅。

近兩年因疫情影響，許多人失去工作、有些人和親人生離死別。《最大的祕密》一書提供了目前大家最迫切需要的一種解方，幫助並帶領我們消除恐懼、緊張和痛苦，教導並邀請讀者發掘真實而持久的快樂；書中亦收錄立即可運用的練習，帶領讀者踏上身心靈旅程的深刻啟示，解開最大的秘密，「知道」而「自由」。本書獲作者特別授權，將與平裝版同步於 7 月 9 日推出限量典藏精裝版，提供讀者珍藏本書的選擇。

【關於作者】

朗達．拜恩是 2006 年橫掃全球的《祕密》影片幕後創作者，改變了數百萬人的生命，並引發一場全球性運動。同一年，朗達的書《祕密》也上市了，被翻譯成五十多種語言，且一直是這個世紀上榜時間最久的暢銷書之一。她其他的暢銷書包括《The Power 力量》（2010）、《The Magic 魔法》（2012），以及《Hero：活出你內在的英雄》（2013）。朗達出生於澳洲，目前則住在美國加州。

「當你徹底認識自己是誰，人生變得毫不費力──你似乎不必花費任何力氣，所需的一切就會出現。有種輕鬆自在和流動的狀態接管了你的人生，充滿匱乏和限制的人生永遠終結。你終於明白你對世上萬物擁有的至高力量。」

來源：方智出版