信邦、貿聯-KY 6月寫新高 健和興Q2同創單季最佳

連接線束廠信邦 (3023-TW)、貿聯 - KY(3665-TW) 今 (5) 日公告 6 月營收，雙雙寫下單月新高，第二季則寫單季新高，連接器端子廠健和興 (3003-TW) 也繳出單季最佳的表現。

信邦 6 月在綠能及工業應用帶動下，營收 21.8 億元，月增 0.5%、年增 18.8%；第二季營收 65.05 億元，季增 8.7%、年增 21.8%，寫下單月、單季新高，上半年營收 124.91 億元，年增 26.7%，同步創高。

信邦表示，上半年五大產業表現來看，醫療及健康照護產業成長 22.42%、汽車產業成長 100.58%、綠能及節能產業成長 3.60%、工業應用產業成長 16.77%、通訊及電子週邊產業成長 49.46%。

貿聯 - KY 6 月營收 24.07 億元，月增 3.9%、年增 36.8%；第二季營收 70.41 億元，季增 14.8%、年增 33.6%；上半年營收 131.75 億元，年增 28.9%，月、季及上半年同樣寫下歷史新高。

貿聯表示，6 月整體出貨量較前月續增，數據中心、電動車、半導體設備、電器出貨動能強勁，抵銷 IC 短缺和馬來西亞封鎖造成的壓力，推升營收表現。

端子連接器廠健和興 (3003-TW)6 月營收 3.93 億元，雖然叫前月新高 4.06 億元，略減 3.4%，但年增 47.6%；第二季營收 11.93 億元，季增 12.4%、年增 40.7%，仍為單季新高，上半年營收 22.54 億元，年增 45%，也是同期最佳。