【統一投信】統一投信定期定額二千元起 終身0手續費優惠延長

統一投信考量許多基金投資人反應有降低扣款門檻的需求，宣布自 7 月 1 日起，調降股票型系列基金定期定額 / 日日扣最低申購金額為 2,000 元，讓小資族扣款更輕鬆，入門更容易，此外，對於資本較雄厚採取每月多日扣款的投資人來說，可以拆分為更多扣款日或不同基金，分散布局的效益更佳。

配合扣款門檻調降，且考慮疫情因素，統一投信也宣布延長申購優惠，定期定額 / 日日扣申購「統一全系列基金」享「扣款終身０手續費」優惠活動延長至 9 月底。為鼓勵投資人盡量利用免接觸的數位驗證線上開戶，完成線上開戶者加碼送紅利「2,000 點」，若採用紙本開戶則是贈送紅利 1,000 點，紅利可用於日後單筆交易的手續費折抵，讓投資人用零成本累積財富，贏在投資起跑點。

統一投信表示，FIRE（Financial Independence、Retire Early 縮寫，意指「財務自由，提早退休」）風潮盛行，國人理財持續年輕化，越來越多仍在學的學生或剛就業的年輕人加入存零股、存股票基金行列，透過扣款金額門檻的降低，年輕人可以提早開始享受時間複利效果。

此外，自從統一投信在 2020 年 3 月推出定期定額進階版的日日扣功能後，每天都可以是扣款日，許多客戶反應股市行情波動很大，再加上統一投信旗下具有口碑的台股、大中華、亞洲跟全球股票基金太多選擇，想要在每月總投資金額不變下，有更多扣款日來分散買進成本，也想分散市場全方位布局，在調降扣款門檻後，若是一個月扣款一萬元的客戶，原本最低金額三千元只能選 3 個扣款日，現在可選 5 個扣款日，原本分 3 檔不同基金扣款，現在也可以扣 5 檔，希望能更進一步滿足投資人的理財需求。

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