久陽董座：下半年迎榮景 低價庫存充足推升利差

台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽 (5011-TW) 董事長孫正強今 (2) 日表示，目前鋼價持續向上，推升產品利差持續擴大，加上足夠的低價庫存可望支應下半年營運榮景，此外，也將加速推進子公司榮福掛牌。

孫正強在今日股東會表示，去年雖然受到疫情影響、景氣不佳，營運虧損，但今年以來原物料不斷上漲，鋼價飆升，已儲備足量的低價庫存，與集團內原料成品運輸上下游整合，利差擴大，將為下半年營運榮景帶來貢獻。

此外，美國大基建政策及歐美地區逐漸解封，孫正強看好，基礎建設陸續展開已帶動市場需求，目前全球鋼市供需吃緊，螺絲產品結構改變，公司的內六角螺栓，品項完整並具市場競爭力，將帶動另一波訂單熱潮。

在子公司方面，除了台鋼運輸業績及獲利穩定外，也開始拓展集團外的客戶，並規劃購置車輛組建車隊；台鋼環保的氧化碴、還原碴清運事業也穩定成長，也規劃廢棄物資源化、產品化的再利用及資源循環相關製程。

而榮福目前積極備標「高雄岡山」及「台南城西」兩座焚化爐標案，並持續爭取台中文山、高雄南區、屏東崁頂等多項焚化爐標案，加上台鋼能源位於彰濱第一座太陽能案場已併聯發電，帶動獲利動能持續增長，久陽今日股東會也通過榮福申請股票上市櫃計畫案。