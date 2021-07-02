三菱電機品管數據造假逾30多年 社長宣布下台

日本三菱電機 (Mitsubishi Electric)(6503-JP) 在週五 (2 日) 下午，為了日前爆出的鐵路車輛空調設備等品管數據造假問題召開記者會。三菱電機公司社長杉山武史也於記者會中宣布，他將辭去社長職務。

日本三菱電機在 6 月 29、30 日兩天，接連爆出鐵路車輛所使用的空調、以及剎車所使用的空氣壓縮機等設備，在相關的檢查數據有發生不實際載的問題。

該公司在針對問題所在的日本長崎製作所的 160 名員工進行調查後，於品質管理及設計部門、也都掌握到課長階層為止。

杉山武史在記者會中答覆相關提問時，承認檢查數據的造假問題已存在 30 多年、還有用來產生不實數據的專用程式也確實存在。他也說道：「不得不承認、這是組織性的不當行為。」

根據三菱電機的說法，該公司在 2016 年度之後有實施過 3 次檢查。在 2018 至 2019 年的檢查當中，公司內部的檢查小組也以客觀立場來實施查驗，卻也未能發現這回在品質管理所發生的造假行為。

為防範類似情事的再度發生，三菱電機也決定委託外部律師來擔任調查委員會的委員長，並與監察委員會合作來探尋問題癥結所在。與這回鐵路車輛空調設備有關的不當檢查問題，也預計在 9 月公布調查結果、及防止類似問題再度發生的相關對策。