◆盤勢分析

1. 華爾街靜待最新非農就業報告，油價上漲推動能源股漲勢，周四美股四大指數漲跌幅介於 - 1.50%~+0.52% 之間，其中以費城半導體指數走勢較弱，台積電 ADR 則下跌 1.45%。

2. 周四台股小幅向上開高，但上檔賣壓浮現，航運佔成交比重 38%，鋼鐵佔成交比重 16%，電子股成交比重 26%，資金仍集中在航運及鋼鐵，大盤仍然「缺電」，終場加權指數下跌 41.52 點、以 17,713.94 點作收，跌幅為 0.23%，成交金額為 6466.68 億元，籌碼方面，周四三大法人合計賣超 225.38 億元：外資賣超 179.68 億元、投信賣超 14.16 億元、自營商賣超 31.55 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能 : 周四指數價跌量增，且大於 6000 億元，後續若回測 5 日線，不宜再爆量。

（2）均線：5 日線 (約 17,632 點) 為短線信心分水嶺，未破 5 日線前短多格局可望延續。

（3）技術指標：K 值向下，短線尚以偏多整理看待。

4. 櫃買指數周四走低，買盤力道保守，終場下跌 1.31%，收在 211.32 點，觀察 10 日線能否守穩。

5. 觀盤重點：目前加權指數就技術面上，仍處在 5 日線之上，但由於目前資金集中於航運、鋼鐵，航運、鋼鐵部分個股若發生較大波動，指數也將連帶受到影響，另外，須留意 OTC 指數不宜帶量跌破 10 日均線，否則可能影響集中市場多方信心。整體而言，目前雖然仍處多方結構，但須提防個股波動劇烈，不宜過度追高，選股方面，後續可留意 2022 展望正向、Q2 營收表現亮眼之族群，包括半導體、車用、伺服器、運動風、造紙、鋼鐵等。

6. 記憶體大廠美光（Micron）執行長在法說會中表示，記憶體強勁需求涵蓋資料中心及雲端運算，以及終端邊緣運算及行動裝置，預期 DRAM 及 NAND Flash 供給吃緊情況將延續到 2022 年，價格持續看漲，2408 南亞科、2344 華邦電、3006 晶豪科、3260 威剛、8299 群聯等 2020 下半年營運可望優於上半年，記憶體封測廠 6239 力成、8150 南茂接單展望同步正向。

7. 電池模組廠 3211 順達昨（1）日股東會通過每股配息 6.5 元。隨著下半年傳統旺季來臨，加上第 2 季因零組件缺貨而遞延的部分訂單，順達預計年度業績目標仍維持年增，另外在業外部分，受惠活化桃園總部大樓資產的效益挹注，今年整體獲利有機會上探 2 個股本，公司表示，業外利益將採取分年增配的政策，明年的配息將優於今年。

8. 歐美疫情解封的樂觀預期，推升國際油價穩步墊高，報復性消費潮也有利石化品需求增加，1304 台聚發言人表示，大陸政府全力推動碳中和，上半年大陸太陽能市場裝機進度落後，下半年為了趕進度，可能重演去年出現搶裝潮，掀起新一波拉貨行情。

