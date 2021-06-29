防疫在家娛樂首選 LiTV隨選影片888元整年無限看

為防堵本土疫情擴散，民眾減少不必要的外出或聚會，最受歡迎的居家宅活動，應該就是追劇看電影了，本土 OTT 龍頭 LiTV 立視線上影視一年一度 5 折優惠開跑，即日起至 7/25，12 個月隨選影片看到飽只要 888，等於每月只要 74 元，就可免看廣告，將合法正版的電影、戲劇、動漫、兒童、綜藝、蒙福，六大館「五萬小時隨選影片」無限看。

LiTV 為主打亞洲戲劇的平台，收錄多部口碑好劇，包括《小女霓裳》預計於 7/12 上架，被稱為《小女花不棄》的姐妹篇，是一個女主逆襲的甜爽劇，由畢雯珺、厲嘉琪、孫嘉璐、宋文作領銜主演。

去年話題劇《長安十二時辰》導演新作《獵狼者》，雖然只有 8 集，反盜獵故事劇情集集精彩，反轉不斷，實景拍攝等同電影質感；還有車太鉉新劇《警察課程》，以「警察大學」為背景的青春自我成長劇，看車太鉉以老練的手法與輕鬆氣氛掌握這個角色，他將變身為什麼樣的刑警呢？

除了追劇外，看電影也是不錯的選擇，LiTV 電影種類內容多元，像是今年最佳劫盜電影《馬德里金庫盜數 90 分鐘》，一個臥虎藏龍的團隊選在世足決賽當晚，要攻破史上最難金庫，整部片滿滿都是巧思，喜愛懸疑片的觀眾絕不能錯過；年度動作爽片《迴路追殺令》，劇情猶如《追殺比爾》結合《明日邊界》，由法蘭克葛里洛、梅爾吉勃遜、楊紫瓊、娜歐蜜華茲等眾多強大卡司共同主演，瘋狂的劇情轉折與暴力場面，勢必看到血脈噴張。

此外，黑色愛情喜劇電影《腿》由演員桂綸鎂、楊祐寧主演，劇情描述女主角為了拿回亡夫被截肢的腿，被醫院百般刁難，於是發動一場「奪腿計畫」，該片營造了荒謬的喜感，被背後卻吐露現實的悲涼，桂綸鎂在劇中也有突破以往甜美形象的演出，絕對值得一看。

LiTV 指出，每年夏季新番動畫都是動漫迷關注的重點，這次的片單同樣超級吸睛，像是年度必看動漫神作《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》；異世界轉生作品頂尖 IP，同時也是 2021 年 1 月同步新作的收視冠軍的《關於我變成史萊姆這檔事 第 2 季》；7 月最受期待的新作品《急戰 5 秒殊死鬥》等，都是讓粉絲想一刷再刷的熱門作品。

疫情三級警戒延長，許多家長都瀕臨崩潰，WFH 的家長們還要工作、顧兒兩頭燒，LiTV 提供各種卡通動漫，抓住小朋友的眼球，讓家長不煩惱，像是充滿知識性又有趣的卡通《Super wings S3》，可教導小朋友世界各國不同的打招呼語言，以及每個國家特有的習俗和生活方式；韓國超人氣家族動漫《哈囉小梅子》，背景講述媽媽們小時候的故事，是一部勵志的喜劇動畫；《喵的咧～貓咪戲說日本史！》為貓咪化身歷史人物，演繹超爆笑日本史。

全家人防疫待在家，搞笑綜藝節目最適合闔家觀賞，大人小孩都愛看，全民團康遊戲節目《天才衝衝衝》透過精心設計的遊戲內容，考驗現場來賓的機智反應，逗趣又爆笑；由胡瓜和阿翔所主持的《綜藝大集合》，介紹各地的人文、美食、特產等，提供豐富多元的內容，不間斷的笑料，讓觀眾忘卻一切煩惱、開懷大笑；號稱療癒系韓綜《兩天一夜 第四季》，節目會真實體驗野生，走遍韓國美麗的地方，透過 6 成員蠢萌綜藝感呈現超療癒。

