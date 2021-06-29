【日盛投顧】指數創新高後遇賣壓

◆盤勢分析

1. 美股科技股上漲，台股加權指數早盤再度跳空開高，指數再創新高，不過上檔獲利了結賣壓隨即出籠，漲幅大幅縮小，OTC 指數呈現下跌，資金聚焦鋼鐵、PCB、電器電纜及被動元件等族群，終場加權指數上漲 7.22 點，漲幅 + 0.04%，收在 17,598.19 點，成交金額為 5,967.39 億元。三大法人合計賣超 142.71 億元：外資賣超 146.15 億元、投信買超 0.84 億元、自營商買超 2.6 億元。

2. 台股加權指數觀盤重點：

（1）、量能：量增小漲，後續上漲須持續量增。

（2）、均線：下檔支撐約為 17,400 點附近，壓力為 17,700 點附近。

（3）、技術指標：日 KD 進入超買區，短線提防高檔賣壓出籠。

3. 櫃買指數下跌 0.45%，收在 212.29 點。短線支撐為 208 點附近，壓力為 216 點附近。

4. 台股選股方向可留意被動元件、設備、PCB、玻璃及風電等相關個股。

類股輪動，選股不選市

1. 鋼鐵：俄羅斯上徵出口稅加上美國基建通過，激勵鋼鐵族群連續二個交易日走強，其中不銹鋼族群表現最為強勢，2034 允強、2032 新鋼、2030 彰源、2027 大成鋼連續二個交易日攻上漲停，另外鋼捲鋼管部分，2023 燁輝也連續二個交易日攻上漲停，2014 中鴻持續呈現大漲。

2.PCB：2383 台光電因高階 HDI 獲國際大廠採用且出貨量逐季大幅成長，周二股價攻上漲停，帶動相關 CCL 族群 6274 台燿及 6213 聯茂等股價出現 4% 上漲；軟板部分，6269 台郡今年在美系手機新機的拉貨時間提早，估 6 月起新機軟板開始量產，股價再創今年新高。

3. 被動元件：馬來西亞疫情嚴峻，該國宣布封城，導致被動元件出現轉單台廠契機，2327 國巨股價創疫情之後的反彈新高，也帶動同族群 2478 大毅、2472 立隆電、5328 華容等股價出現反彈上漲。

4. 操作建議：台股加權指數周二再創新高，惟創新高後隨即遭遇賣壓，K 線出現帶量上影線黑 K，不過收盤仍在五日線之上，在月底半年報作帳題材下，類股及個股仍有機會呈現輪動，但仍要提防月底做帳效應結束後，出現獲利了結賣壓，波段投資人建議靜待量縮拉回後再增加持股，選股上可留意被動元件、設備、PCB、玻璃及風電等相關個股。