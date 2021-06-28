公股銀出手挺果農 採購逾10公噸芒果分送社福、醫護

又到了芒果盛產季節，但受疫情衝擊導致芒果價格下滑，包括一銀、兆豐金、華銀、彰銀與台企銀等公股銀行再度挺身而出，合計共採購逾 10 公噸的芒果分送社福機構與醫護，以行動力挺果農。

乾旱氣候讓芒果因禍得福，甜度風味更甚往年，但本土疫情卻拖芒果銷量與價格，為避免農民心血泡湯，公股銀行再度出手跟果農採購芒果，其中兆豐金聯手子公司共同採購 4.3 公噸，一銀與彰銀也分別採購 3 公噸，加上台企銀與華銀，目前 5 家行庫採購量合計超過 10 公噸。

兆豐金控號召子公司包含：兆豐銀行、兆豐票券、兆豐證券、兆豐保險、兆豐 AMC 等將再共同採購 4.3 公噸芒果，再次以實際行動力挺在地農民。

一銀則分別跟台南、屏東在地農民採購超過 200 箱，合計共 3 公噸的芒果，將分送給一銀長期扶持的 50 家社福團體，以行動力挺臺灣在地果農，並發揮公益加乘效果，期盼能藉此拋磚引玉，鼓勵民眾一起支持本土農產品。

彰銀 28 日也宣布將採購約 3 公噸、共 500 箱芒果贈送社福團體及第一線醫護人員，替醫護人員打氣，期盼拋磚引玉，鼓勵企業及民眾一起響應、支持本土農產品。

台企銀也規畫購買 500 箱、共計 3000 公斤芒果轉送給食物銀行，主要考量食物銀行近期亦受疫情影響，導致民間捐贈減少，但亟需物資的家庭數量大增，希望透過銀行拋磚引玉，將本土香甜美味的芒果，送到有需求的家戶手中。

華南銀行也宣布採購芒果 3120 公斤、共 520 箱芒果轉贈給衛生福利部所屬臺北醫院及基隆醫院，與第一線醫護人員分享甜美的果實。