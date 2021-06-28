【安聯投信】高收益債淨流入資金由負翻正 動能轉強

部分聯準會官員近期通膨相關發言引發債市波動，上周各式債券資產漲跌互見。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周除新興市場債外，主要債市如投資級債與高收益債雙雙迎來資金淨流入，其中投資級債流入資金較前一周降溫，高收益債則是由前一周的淨流出轉為流入約 12.4 億美元，動能明顯改善。

安聯投信表示，美國聯準會上周雖有部分官員發言引發市場對政策提早緊縮的憂慮，但在主席鮑爾重申將在升息問題上不會躁進下，市場情緒而後回穩，美國 10 年期公債殖利率先走勢起伏，上周終場收在約 1.52% 位置。在債市資產方面，包括全球政府債券、美國政府公債等上周多小幅收黑，美國與歐洲投資級債也多走跌；相較之下如高收益債、可轉債等風險取向較為積極等債券則是多為走揚，反映市場相對正向風險情緒。

安聯新興債券收益組合基金 (本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 經理人許家豪表示，近日主要影響金融市場雜音之一，便為聯準會最新利率決策會議釋出可能提前啟動貨幣正常化進程，而其雖在近來幾周帶來市場震盪，但隨著聯準會主席後續喊話緩解，加上相關效應也陸續被市場反應消化，雖仍有不確定性存在，但全球當前金融市場整體仍大致穩定。

許家豪指出，與成熟市場相較，新興市場資產雖起伏較大，但仍有不少投資機會，而金融市場整體穩定的穩定及基本面的改善，將有助於新興市場資產的表現。在去年延續至今的疫情變數部分，新興市場雖因疫苗接種速度較已開發市場慢，仍多少受疫情起伏影響，但因多數產業出口至歐美市場，故也在歐美市場的解封下得到拉抬，待疫苗施打普及帶動經濟復甦後，相關資產後市可望更有表現空間。

在新興債市展望方面，許家豪指出，近期在全球經濟復甦下，商品原物料價格因需求回升，將有助相關新興市場企業營運，獲利成長可期，信用狀況有望改善。從利率角度來看，當前資金仍然充沛，雖應持觀察聯準會態度並保持謹慎，但債券殖利率數月以來的回升也將吸引部份資金回流債券，高息債券在其中將相對受惠。

在投資建議上，許家豪指出， 中長期而言，由於新興市場景氣改善加上新興債的修正，新興債評價相對具有吸引力，但因中長期來看利率風險仍是變數，在存續期上建議維持於 5 年左右，保持彈性。其次，景氣的持續復甦有利於企業基本面的改善及利差的收斂，故此時高收益債機會將優於投資級債。在市場方面，新興亞洲高收益債和新興市場其他地區如拉低美洲等地相較利差已來到近 10 年來高位，相對力差吸引高，加上企業與經濟基本面體質較佳，建議可留意新興亞洲高收益債，在獲得較佳收益率的同時，也有望參與後市潛在利差收斂空間。

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