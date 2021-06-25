【永豐期貨】電子及航運領漲 台股多方續強週線收紅

期貨走勢

台指期週五上漲 85 點至 17423 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 79.99 點，電子期逆價差擴至 - 5.14 點，金融期逆價差擴至 - 8.17 點。現貨部分，三大法人買超 135.31 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 1858 口至 - 10278 口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少 2000 口至 - 29494 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 363 口至 - 12536 口。

週四拜登公布一項規模近 6000 億美元的基礎建設框架協議，為期五年，協議不包括擴大兒童保育和教育的支出，且出售美國戰略石油儲備作為籌措資金來源之一。道瓊上漲 0.95%，標普 500 上漲 0.58%，那斯達克上漲 0.69%，費半指數上漲 1.77%。台股今天多方續強，電子、傳產及金融領軍，大盤最高一度來到 17597.33 點，終場加權指數收斂漲幅，上漲 0.55%，收 17502.99 點。其中電子股回神，台積電尾盤漲幅收斂，上漲 0.17% 收 591 元，大立光開高走高，上漲逾 4%，收 3085 元，貨櫃航運族群依舊強勢貨櫃三雄長榮、陽明分別上漲 5.2%、1.3%，萬海終場則漲停收 273 元。整體來看，台股呈健康族群輪動，今天電子及航運族群同漲，隨著投信法人季底作帳，加上美股指數創新高，若後續配合量能，有利後續指數再上攻。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17500 點，賣權未平倉最大量集中在 16000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.4 升至 1.45。VIX 指數上漲 0.68 至 18.82。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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