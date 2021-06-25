終止連八貶 人民幣中間價小升 80 基點

美國基建計劃達成初步協議，美元指數保持平盤，而周五 (25 日) 中國外匯交易中心為近期人民幣貶勢踩煞車，將人民幣兌美元中間價調升 80 基點，終止連續八個交易日貶值走勢，報 1 美元兌 6.4744 人民幣。

周四中國人民銀行在香港成功發行人民幣 50 億元 6 個月期人民幣央行票據。根據統計，今年以來人行一共在香港發行 6 期人民幣央行票據，合計人民幣 600 億元。專家表示，這次人民幣央行票據吸引投資人踴躍認購，顯示即便人民幣近期趨貶，但人民幣資產對外境還是具有較強吸引力。

業內則認為，人行常態化發行離岸人民幣可豐富香港高信評人民幣金融產品，改善人民幣離岸市場收益率曲線，推動人民幣在國際市場接受度。此外，人民幣央行票據的發行有助於調節離岸人民幣流動性，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理水準上的穩定。

另一方面，高盛在近期的報告提到，若聯準會的立場更加強硬，或對通膨更加謹慎，都將限制美元下滑空間。但以中長期來看美元仍存在貶值空間，主要理由有三：一是美元仍被高估；二是聯準會升息預期過高、最後則是全球其他地區經濟也在成長。

人民幣中間價調升後，離岸人民幣早盤保持小幅走升的格局。截至上午 10:10 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.4662 人民幣，小升 31 基點，幅度 0.05%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣匯率日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.4664 人民幣，升值 55 基點，幅度 0.09%。

