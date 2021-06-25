【Wen姐筆記】指數航向17500？ 個股作帳結帳大亂鬥

在外資續買，自營以及融資迅速歸隊推升下，加權指數短多取得控盤權後，繼續挺進 17400 點城池。多方繼續航向 17500 點? 今天是第 2 季結束前最後周末，仍得提防個股的作帳結帳大亂鬥! 多空強弱分界已經墊高至 17333 點。關鍵點位為 17282、17384 與 17445 點。

多頭今天要打全場好球，17300 點城池務必守穩，兩端哨站為 17282 與 17313 點， 17333 與 17366 具有關鍵性的戰略位置，而 17400 兩端哨站為 17384 與 17417 點。17445 點為 17500 點關前重要射門區，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點。站穩 17520 點才算正式收復 17500 點，如要續往 17700 點或再改寫歷史新高，關鍵門票為 17555 點。而 17600 點城池兩端哨站為 17588 與 17616 點。

但如 17282 點棄守，多方仍未能制霸全場，南端 17253 點為短多是否能夠繼續控盤的關鍵位置，17200 點兩端哨站 17186 與 17222 點，絕對不可再棄守，否則仍得進行月線保衛戰，如棄守 17153 點，還是得提防進入再次進入 17000 點攻防，17100 點兩端哨站為 17082 點與 17114 點，棄守則恐再度回測季線。

電子一直未能順暢接掌多方大旗，不過傳產族群鋼鐵、航運，甚至金融與塑化等，只要電子接棒不順，常常會有異軍突起，由於航運鋼鐵等已成為人氣指標，也經常救駕有功，順利讓指數化險為夷。

6 月底個股作帳結帳大亂鬥，影響指數的關鍵仍是權值股與集團股，而電子權值股部分，又與外資動向與新台幣匯率走勢緊密相關，因此指數要持續登高，外資持續歸隊買超為不可缺的推手，盤面個股表現則得看權值股與集團股囉! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)