奔跑吧收益？》墜落天使高收債人氣旺！野村投信：掌握特別時機布局 跑(R.U.N.)出好實力

美國為首的全球經濟加速向前奔跑，引發通膨升溫、美國聯準會 (Fed) 可能提前升息等疑慮，唯面對市場雜音干擾，仍澆不息投資人追收益的熱情，野村投信甫募集成立的全球首檔、聚焦「墜落天使高收債 (Fallen Angel)」的主動式基金，開募以來持續引爆投資人申購熱潮，野村投信表示，墜落天使高收債此時不論在景氣回溫的升評潛力、升息前的不確定時期、甚或進入下一個升息循環期間，皆具有領先向前奔跑「R.U.N.」的好實力，更增添其投資魅力，有助收息族掌握特別時機布局、力拚好收成。

後疫情時代，市場都在看「誰能債領風騷？」野村投信針對未來可能的 3 種情境進行分析，預料墜落天使高收債 (Fallen Angel) 後勁十足，可望跑 (R.U.N.) 出好實力。首先，若未來景氣大好，Rising Star(明日之星) 債券最具潛力；接著，當美國聯準會開始縮表、升息前的不確定時期 (Uncertainty)，以及未來一旦升息，布局下一個利率升息循環 (Next Cycle of interest rate hike) 階段，歷史經驗均顯示，墜落天使高收債表現都相當出色。以下就這 3 種情境邀請野村投信固定收益投資團隊進一步解析：

情境 1、迎來多年未見的景氣擴張，Rising Star(明日之星) 債券最具潛力

根據 IMF(國際貨幣基金組織) 與 OECD(經濟合作暨發展組織) 近期預估，均上修全球主要國家 2021 年經濟成長，其中成熟國家經濟成長率可望達到金融海嘯後最高水準。由於一般高收債信評較低，企業體質、整體大環境的景氣動能，都可能牽動潛在的違約風險，應特別留意。惟目前景氣展望佳，預估將帶動高收債違約率降低、以及被調升信評的機會，根據 JP Morgan 統計，今年前五個月信用評等被調升的高收益債面額已達 2800 億美元，接近 2019 年全年水準，當中明日之星 *(Rising Star) 面額也開始增加 (詳參圖 1)，未來隨著全球經濟回溫，高收債升評趨勢再起、2020 年許多遭到降評而成為墜落天使高收債 (Fallen Angel)，也都有機會重回投資等級的行列，預計下半年高收債最大的上漲動能將來自這些明日之星債券、以及這些具有明日之星特性的墜落天使高收債。

情境 2、Fed 開始縮表、升息前的不確定時期 (Uncertainty)，墜落天使高收債好氣色

隨著美國經濟逐漸轉強，未來美國聯準會 (Fed) 勢必將提出 QE(量化寬鬆) 政策退場時間表，在市場揣測 Fed 動向的不確定性時期，預料將造成市場波動。以最近一次 2013 年 QE 縮表為例，各債券在 QE 退場後 2 個月內的短期走勢相對壓抑，然而拉長一年後，高收債表現最佳，其中墜落天使高收債更是出色，漲幅達 8.54%，大幅領先各債券資產、包括以收益率為主要獲利來源的特別股。

情境 3、布局下一個升息循環 (Next cycle of interest rate hike)，墜落天使高收債按讚

假如通膨威脅來了，美國聯準會一旦升息，預期對墜落天使高收債的影響將是有限的。由過去 20 年歷史資料觀察 (詳參圖 3)，美國聯準會僅有兩次升息循環，主要反映經濟狀況良好，為預防經濟過熱的措施，在這兩次升息循環期間，債市普遍有不錯的表現空間，其中又以墜落天使 (Fallen Angel) 高收益債表現相對亮眼，且明顯領先全高收債以及特別股。

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