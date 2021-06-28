疫後經濟新生活：數位智能理財時代來臨

國內疫情上月突然大爆發，近期雖有漸緩趨勢，但由於全國第三級疫情警戒措施啟動了提倡居家辦公、限制室內外聚會人數，以及餐飲業一律外帶等疫情管制措施，大大地衝擊了臺灣的民生經濟，也改變了大家的生活方式。重要的是，在疫情警戒期間人們習慣了兩點一線的宅經濟生活與用電子科技產品處理生活中的一切，加上在警戒解封後，未施打疫苗人群的隱憂，都將延續並提升數位化時代的來臨。

在科技始終來自於人性的數位化時代下，金融投資服務的數位化也是個不可擋的未來交易趨勢，新光銀行推出的「新光智能理財」，讓投資人不論在何時何地都能輕鬆透過平台進行交易，且留意到投資人注重數位服務體驗，網頁注重簡單明瞭，讓投資人能憑著直覺進行操作，流程設計從登入平台到完成投組建立不用 2 分鐘，讓投資變得數位又簡單。

在全球疫情的不穩定下，所造成的景氣低迷，新光銀行認為，風險的控管甚為重要，所以投資時必須評估自己的風險偏好及承受能力，選擇自我合適的理財商品，做出正確的投資決策，也要避免投資部位或者槓桿太大，承擔過度的風險。而「新光智能理財」會根據投資人的風險屬性、投資行為、個人階段性目標等不同需求，大數據分析提供最適合的投資建議，若投資人有不喜歡的投資標的，也可自行選擇。在投資的過程中「新光智能理財」會自動監控市場變化，一旦市場發生重大變化或趨勢改變，系統將會發送「再平衡通知」，協助投資人調整投資組合配置，投資人僅需回到平台，一指即可輕鬆完成投資組合調整。每個月也會提供專屬的投資報告書、偶發重大單一事件評論及短評快訊，讓投資人能即時掌握市場動態趨勢與投資績效。

新光銀行指出，疫情過後全球市場可望復甦趨勢，但也有風險存在，建議分散投資於多種商品、多元市場，達到分散投資風險的目的，並且投資理財除了積極穩健操作外，资產配置及定期定額也格外重要，若想讓基金績效更為穩健，配合定期定額的規劃，更能有助於風險與平均成本的分散，尤其針對有波動且長期趨勢向上的市場。疫情過後新時代的來臨，不妨可以透過「新光智能理財」的數位智能理財，達到長期穩健累積資產的生活目標。

「新光銀行智能理財」： https://bit.ly/3d7SvU3

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