下半年迎最旺解封潮 PCB全面反攻

Fed 態度轉為鷹派，美元指數由弱轉強，貴金屬首當其衝，黃金期貨單周從 1900 點下跌至 1760 點，不論貨幣緊縮是否提前，未來貨幣緊縮是不可避免，上半年原物料受惠美元弱勢皆有雙位數漲幅，隨著美元走強，下半年原物料價格將難以維持高檔，甚至轉為下跌，6 月以來原物料股走勢已漸分歧。傳產僅航運獨強，但並非反應原物料報價，而是歐美各國疫苗施打普及後，Q3 解封將迎來龐大需求，塞港問題恐更加嚴重的預期。美元走強台幣可能由升轉貶，將有利電子產業出口，LME 銅期貨指數 5 月突破萬點來到 10747 點，6 月份最低跌到接近 9000 點，電子業上半年因原物料、運價上漲導致獲利壓縮，下半年進入旺季，隨著原物料成本降低，及各地解封後所帶來的龐大消費潮，相關個股布局值得留意。

ABF 領先大盤創高，欣興 5 月營收創歷史新高

PCB 受惠銅價下跌，上游 CCL 台光電股價創歷史新高來到 224 元，利基型 CCL 騰輝 - KY 從 5 月 79.2 元低點漲到 157.5 元接近一倍，下游 ABF 族群表現更強，1441 期推介過的欣興股價領先大盤創歷史新高到 141 元，IC 載板營收佔比近五成，HDI 板則是接近三成，公司目前 ABF、BT 產能皆滿載，訂單能見度分別可達 3、4 個月，下半年受惠 Intel 及 AMD 導入 EMIB 及 Chiplet 設計下，對 ABF 載板需求大幅提升，加上 Q3 蘋果新機即將發表，可望帶動 HDI 產線稼動率回升，且新機針對毫米波機種比重有所提升，AiP 模組出貨量將大幅增加，將可消耗更多 BT 載板產能，5 月營收 80.25 創歷史新高，下半年進入旺季，看好單月營收將持續創高，投信自五月積極買進，長線看好。

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