元翎擴產 看旺下半年

在產業供不應求的狀況下，手中握有新產能的公司，若能搭上漲價列車，就是等同於得到業績成長的認證；載板三雄、專攻高壓鋼瓶的元翎皆如此。

【文／吳禹潼】

隨著市場終端需求從去年起開始大幅增加，各個產業一個接著一個傳出產能吃緊的消息，而報價喊漲的趨勢更是甚囂塵上，確實，目前供不應求狀況在多個產業當中都還是可以看到，因此，增加資本支出就成了企業因應的方式之一，許多公司從去年起就積極投入新廠或建置新產能，若新產能可以順利在下半年就開出並且進入量產階段，就能夠順勢搭上這一波漲價的列車，應可挹注下半年營收，並且能夠帶來一定程度的成長。法人看好，受惠資本支出效益逐漸發酵的公司下半年營運動能可期，可持續留意。

說到資本支出大幅提升，當然不能不提到身價三級跳的載板三雄，由於載板產業供需吃緊的狀態始終未解，各大載板廠產能依然非常供不應求，簡單來說，就是只要能夠擁有足夠的新產能，就等同於是拿到業績成長的保障，因此產能的布局就成為市場投資人觀察的關鍵指標。

載板三雄新產能持續開出

仔細來看，載板三雄欣興、景碩以及南電，從前年開始，擴大資本支出投入新產能建置的消息就在市場當中傳得沸沸揚揚，如今，新產能也進入陸續開出的階段。

南電在新產能的加持下，四、五月營收連續兩個月站穩四○億元關卡之上，可說是進度相當快，法人看好，在昆山廠新產能陸續加入的挹注，再加上新產能的生產良效率逐步優化，同時產品組合相對較為有利的前提之下，第二季毛利、獲利表現可望進一步提升。

針對新產能的狀況，根據公司說法，目前昆山廠ＡＢＦ的新產能正在持續開出當中，預計第二季底前將會全數開出，下半年也會針對該廠進行更近一步的優化以提高良率，同時，旗下錦興廠最快將於今年第四季、最慢明年第一季進入滿載生產，而樹林廠則預計二○二三年首季加入生產，屆時產能將比去年增加超過四成。

而景碩的產能布局也是成效漸顯，法人預估今年在ＡＢＦ載板產能擴充幅度可達三○至三五％；換句話說，景碩今年底ＡＢＦ的月產能應該可提升至一八○○萬顆，對今年下半年的業績挹注程度不容小覷。（全文未完）

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