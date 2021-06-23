〈焦點股〉PCB廠迎Q3旺季 金像電衝漲停攀22年新高

疫情帶動宅經濟發燒，筆電、遊戲機、伺服器等產品需求強勁，隨著第三季傳統旺季將至，電子股行情加溫，部分資金也重回 PCB 族群，金像電今 (23) 日強勢攻上漲停板，創 22 年新高，敬鵬股價也直奔漲停，華通、定穎、台郡、嘉聯益等也都表現不俗。

台股今天盤中強彈逾 200 點，觸及 17300 點關卡，市場資金大舉撤出航運股，積極轉進電子股，PCB 族群交投熱絡，由金像電率先亮燈漲停，達 67.3 元，創下 1999 年中旬以來新高；車用 PCB 大廠敬鵬股價同步亮燈漲停，達 34.2 元，為近 2 個月來高點。

軟板廠臻鼎 - KY、台郡、嘉聯益今天盤中上漲 3-4%，買氣暢旺；華通、定穎大漲逾半根停板；其他包括精成科、燿華、健鼎、柏承等，漲勢都很強勁。

至於 ABF 載板三雄方面，景碩早盤強漲逾 3%，觸及 14 年新高後，出現獲利了結賣壓，股價隨即翻黑下挫逾 1%，欣興同樣開高走低，盤中下跌逾 1%，南電仍在盤上表現，上漲逾 1% 較為強勢。

金像電 5 月營收 22.23 億元，月增 4.43%、年增 3.61%，創單月歷史次高；累計前 5 月營收 101.36 億元，年增 7.36%，創歷年同期新高。敬鵬 5 月營收 14.12 億元，年增 59.06%；累計前 5 月營收 70.98 億元，年增 17.99%。

網通、伺服器、筆電、電動車等終端市場需求仍高居不下，加上第三季傳統旺季來臨，眾家大廠將陸續推出消費性電子新品，可望帶動 PCB 廠營運走強，不過，上游原物料供給吃緊問題難解，加上海運缺櫃塞港問題，加重廠商成本壓力，力守毛利目標也成為 PCB 廠今年不小的挑戰。