【新光證券】盤前分析  

新光證券 2021年6月22號8點58分

◆盤勢分析

台灣股市:

Fed 官員放鷹，市場擔心資金恐提前撤離，國際股市面有菜色，拖累 21 日台股開低，護國神山受外資降評影響失守月線及季線，加上其他重要權值股疲弱，使得大盤一片綠意盎然，好在面板、航運、造紙、電商等宅經濟概念股逆勢抗跌，令大盤守穩月線關卡，終場加權指數收在 17062.98 點，跌 255.56 點或 1.48%，成交額 5180.16 億元。OTC 指數收在 207.75 點，跌 2.16 點或 1.03%，成交額 832.36 億元。



三大法人連手賣超，21 日台股日線連二黑，失守 10 日均線，9 日 KD 值轉為死亡交叉，技術面出現轉弱訊號。新冠肺炎疫情嚴峻，各國撒幣紓困，帶動物價大幅上揚，全球房價飆升，使得各國央行升息壓力加大，巴西央行已三度升息，挪威央行亦預告將在 9 月升息，升息消息此起彼落，央行示警，若聯準會政策提早轉向，導致全球金融情勢急劇萎縮，新興市場恐出現資金縮減恐慌。惟在新冠病毒不斷變異下，現有疫苗已難抗疫，預料聯準會政策不致太早轉彎，台股在短暫整理後仍有榮景可期。選股方面，可留意低本益比、高殖利率族群波段操作。