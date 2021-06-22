◆盤勢分析

1. 週一 (21 日) 油價攀升，能源股勢不可擋，華爾街擺脫 Fed) 的鷹派陰霾，四大指數齊揚，道瓊漲近 600 點，迎來 3 個多月來最強勁的一天，美股四大指數漲幅介於 + 0.61~+1.76%。蘋果 + 1.41%、聯電 ADR+1.20%、日月光 ADR+0.36%。

2. 受上週 Fed 放鷹的衝擊，週一亞股普遍拉回，台股也在護國雙神山領跌電子股之下，雖有航運、觀光、造紙、貿易百貨等類股等族群走強，終場仍以下跌 255.56 點的 17,062.98 點作收，成交金額為 5166.21 億元。三大法人合計賣超 390.01 億元：外資賣超 335.83 億元、投信賣超 5.81 億元、自營商賣超 48.37 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價跌量縮，短線整理格局不變。

（2）均線：盤中一度跌破 20 日線，若跌破 20 日線，將回測季線支撐。

（3）技術指標：週一日 KD 出現死亡交叉，未出現黃金交叉前，持續整理。

4. 櫃買指數: 開低震盪走低，下跌 1.03%，收在 207.75 點，跌破 5 日線，將回測 10 日線支撐。

5. 觀盤重點：由於 Fed 放鷹的衝擊，美股短期恐進入整理，但 Fed 最快也是明年底升息，且之前股市已經多次提前反應升息的疑慮，加上美國 10 年期公債殖利率回落，預期在短中期整理告一段落後，將重啟漲勢，加上第三季將進入旺季，留意近期整理態勢，逢低擇優布局，而短線強勢族群未爆量收長黑跌破支撐前也可順勢操作。

6. 航運股人氣持續「強強滾」，集市場資金於一身，法人指出，塞港問題無解、全球解封運輸需求暴增，導致貨運量能外溢到散裝、航空，昨（21）日貨櫃、散裝、航空同步演出驚奇行情。法人表示，下半年航運族群將迎接大旺季。

7.IC 設計龍頭聯發科（2454）昨（21）日公告今年除息交易日為 7 月 6 日，7 月 29 日發放股利。聯發科先前公告 7 月 5 日舉行股東會討論股利政策，一旦通過，等於隔天除息，股東將可領到每股 37 元現金股利，合計將發出超過 588 億元現金股利。

8. 微控制器（MCU）廠盛群（6202）業績持續暢旺，今年訂單滿載，4 月首波全面性調漲產品價格，預期將有助其本季營收與毛利率表現；8 月將有第二波漲價。法人估計該公司今年業績將可望續創歷史新高。

9. 受惠伺服器、筆電、網通等產品需求強勁，金像電（2368）上半年業績淡季不淡，展望下半年，公司表示看好接單強勁、稼動率也維持在不錯水準，樂觀看待第三季傳統電子旺季帶來的效益，惟市場上普遍的長短料問題要持續觀察，後市展望保持審慎樂觀看法。

