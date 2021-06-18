外資大砍面板三傑逾19萬張 賣超前20檔有9檔是金融股

外資今 (18) 日大賣 162.47 億元，但回補台指期多單 1477 口，空單未平倉降至 3.16 萬口，期現貨不同調；現貨方面，外資大砍面板三傑共逾 19 萬張，同時提款金融股，外資賣超前 20 檔個股中，金融股就佔了 9 檔。

觀察籌碼面，外資再大賣 162.47 億元，連續 3 個交易日賣超；投信也反手賣超 24.69 億元；自營商同步賣超 11.04 億元，三大法人合計賣超 198.31 億元。

外資今日買超最多的是輪胎廠正新 9531 張，其次是台灣高鐵 8146 張，另外也買超貨櫃海運指標萬海 6232 張，其餘傳產股還有營建的宏璟 6037 張、拉鍊廠宏大 3487 張。

電子股中，外資加碼強茂 6923 張最多，另外買超台積電 4058 張；其餘買超電子股有筆電品牌廠宏碁、通路商聯強 6657 張、記憶體的華邦電 5119 張，以及代工廠仁寶、和碩各 4300-4400 張。

外資今日大舉調節面板三傑，友達 9.64 萬張、群創 7.53 萬張、彩晶 2.08 萬張，其餘電子股則有聯電 1.4 萬張、菱生 1.16 萬張；傳產股則有長榮 2.19 萬張、中鋼 2.7 萬張以及中鴻 8256 張。

金融股也是外資大舉調節的族群，賣超前 20 檔個股中，金融股就佔了 9 檔，包含彰銀 2.02 萬張、新光金 1.5 萬張、台企銀 1.46 萬張、台新金 1.31 萬張、合庫金 1 萬張、元大金 9472 張、玉山金 9397 張，以及華南金 6913 張、富邦金 6080 張。

投信今日則多與外資對作，大買面板跟航運，包含友達 9.34 萬張、群創 3.27 萬張，以及 1.43 萬張、長榮 1.02 萬張；其餘還有合晶、超豐各 5033 張，南帝、華邦電逾 3400 張。

投信賣超包括台灣高鐵 1.37 萬張、聯強 1.27 萬張、正新 1.22 萬張以及台積電 3419 張，都是外資今日買進標的；投信還賣超中鋼 1.2 萬張、開發金 3.58 萬張。