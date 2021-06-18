蔡英文接受見面會談提議 郭台銘：今天下午就可以

鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘今 (18) 日發文盼與總統蔡英文會面，商討疫苗捐贈事宜，總統府持開放態度；郭台銘辦公室發言人、永齡基金會執行長劉宥彤透露，郭台銘已經隨時準備好跟蔡英文見面，就算今天下午也可以，希望能直接進入實質討論，盡快讓所有文件有結果、讓疫苗輸入順利。

蔡英文全面開綠燈允諾協助取得國外疫苗，劉宥彤表示，聽起來是國人之福，但真正的協助應該是要進入實質性的討論，而且現在有很多傳聞，包含一些比較不了解的因素、一些阻攔，而郭台銘認為，蔡英文是疫苗政策最後決策者，因此也希望透過雙方碰面，報告購買疫苗的想法、合約結構細節以及如何進行，同時釐清不明白以及傳聞。

劉宥彤進一步指出，如果討論後，蔡英文認為合理可進行，那看有甚麼需要注意、需要改進或是考量的地方，也可在合約結構裡面提出想法；但如果政府有立場的關係，沒辦法做採購，也希望可以給個回應，好讓基金會對外說明。

劉宥彤也解釋，目前世界上很多政府跟民間合作，政府都要公開表態，但國內把政治議題升的很高，但在國際上，大家還要一個說法，台灣是否開放民間跟政府合作。

她強調，捐贈緊急授權 (EUA) 的疫苗，後續的確有相當多法律責任，以及政府需要承擔的事情，但現在全球也有非常多政府跟民間、企業合作案子，其中政府都要扮演最重要的角色，包含保障疫苗安全性，以及提供給民眾時承擔相關事項，所以不能排除政府的角色，但政府希望負責程度到哪裡、永齡可以承擔到哪裡，都是可以討論的部分。