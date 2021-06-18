【Wen姐筆記】台積與航海王拉尾秀 回歸北上航道？美股四巫日別添亂

台股昨日再演大驚奇，指數跳空開低後，一度偏離北上航道，但航海王與台積電齊力表演拉尾秀，台積電並在最後一盤表演秒填息，成功讓指數校正後回歸北上航道! 加權指數以 17390.61 點作收，成交值縮至 4449 億元。台股回歸北上航道之後，還是得提防其他亂流，其中今晚美股四巫日，大咖即可能提前防範。北上航行能否加速的關鍵為 17366 點。關鍵點位為 17282、17333 與 17445 點。

台股昨日開低後一度偏離航道，但成功站回 17200 點之後，多方立即搶回控盤權，17200 點兩端哨站為 17186 與 17222 點，不過今日光是守穩 17253 與 17300 點城池還不夠，17300 點兩端哨站為 17282 與 17313 點， 17333 與 17366 則是能否續往 17500 點挺進的關鍵區。繼續北上 17400 點兩端哨站為 17384 與 17417 點。17445 點為 17500 點關前重要射門區，17500 點兩端哨站為 17486 與 17520 點。如要續往 17700 點挺進，關鍵門票為 17555 點。

但如昨日大力校正回歸後的航道，今日又失守 17186 點，則對多方相當不利，如棄守 17153 點，仍得提防再次進入 17000 點保衛戰。17100 點兩端哨站為 17082 點與 17114 點，不宜再度棄守，否則恐將回測 17053 與 17000 點城池，17000 點兩端哨站為 16988 與 17023 點，如再棄守須提防進入較大幅度回檔，16954 點如棄守，盤勢也恐落入空方疆域!

由於今晚為美股四巫日，道瓊指數為結算主角，美股近 2 日道瓊指數出現震盪，但科技類股卻有接棒補位的意味，台股是否也上演同樣的戲碼? 電子接棒順不順，將攸關指數能否往 17500 點甚至 17700 點續航!

另外需留意的是，季底與第二季作帳行情，目前為現在進行式，但時序如進入下周，則進入 6 月下旬，法人是否還在同步拚作帳? 投資人得提防法人間出現內亂，有人打算提前結帳落跑，因此法人本季以來全力加值，持股滿檔且獲利已豐的個股，更得提防作帳變結帳! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)