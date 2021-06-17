台橡：受亞洲疫情升溫影響 下半年市場不確定性高

台橡 (2103-TW) 今 (17) 日召開線上法說，執行長蔡偉強指出，雖然全球經濟持續復甦，但受亞洲疫情升溫影響，部分支持市場復甦的有利因素，下半年可能有所變化，市場不確定性較高，但不至於改變大方向。

台橡今年第一季各產品線與終端市場需求穩健復甦，加上供給面趨緊、天然橡膠與丁二烯價差擴大，且印度與中國合資公司表現佳，轉投資收益顯著成長，帶動第一季業績強勁反彈，稅後純益 8.97 億元，較前一季大增 2.3 倍，每股純益 1.09 元。

展望第二季，蔡偉強指出，第二季天然橡膠價格回落、丁二烯在高檔震盪，兩者近期價差仍在有利區間，有助推升需求，上半年營收、獲利可望持穩。

展望下半年，蔡偉強表示，新一波疫情衝擊亞洲，下半年市場波動與不確定性比上半年高，部分支持市場復甦的有利因素，可能隨市場波動而在下半年發生改變，預期汽車、工業與消費產品材料需求將持穩；他並強調，雖然下半年疫情會影響上半年營運面有利因素，但不至於改變大方向。

台橡近來鎖定 TPE 等高值化產品佈局，TPE 可區分為 SIS、SBS、SEBS 三大產品線，蔡偉強指出，SIS 與 SBS 第一季需求強勁、利差持穩，而 SEBS 南通廠年產能 2 萬噸產能已開出，前 5 月產能全開，未來將針對醫療等高階產品送樣。

近來亞洲市場疫情升溫，台橡印度廠雖然未受印度疫情嚴峻影響，但 5 月下旬客戶端調整生產步調，使印度廠生產有些調降，預計最快 6 月底前能恢復正常生產；其他轉投資公司包括阿朗台橡、亞能營運均持穩，第三季也沒有太大變化。