【安聯投信】經濟持續復甦 全球多數股市續迎資金淨流入

美國通膨數據高漲，金融市場陸續反映通膨現象，多數股市波動未歇。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，上周美國和拉美地區股市資金呈現淨流出狀態，其餘地區如全球新興市場、亞洲不含日本、歐非中東及已開發歐洲等地股市則迎來資金淨流入，其中已開發歐洲以 27.04 億美元的淨流入，吸金力居全球之冠。

安聯投信表示，美國 5 月份 CPI 指數漲幅超過預期並創下近 13 年以來最大，市場上周前半仍受通膨疑慮影響有較大震盪，但在陸續消化後，市場情緒於下半周逐漸回穩，科技與成長股重拾動力，標普 500 指數終場再創新高紀錄，那斯達克單周也都有 2% 左右漲幅。在其他重要市場方面，歐洲在疫苗施打下持續解封，道瓊歐洲 600 單周收紅，亞太區在近期疫情復燃下仍有震盪，重要指數漲跌互見。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶表示，市場近期消化包括不如預期的非農數據、漲幅較高的 CPI 等經濟數據，仍有明顯波動，但在政府持續緩解下，金融市場開始接受較高通膨數據為短期現象，市場情緒轉趨正面，科技成長股上周表現強勁，美股標普 500 指數不畏波動連日再創新高，在全球股市中表現相對亮眼。

分析美股主要產業，謝佳伶表示，首先科技股指標企業今年第一季財報多優於市場預期，其中晶片與半導體從去年開始的供需不平衡仍持續，來自於汽車、工業等需求仍然緊俏；此外，根據高頻數據指出硬體相關企業資本支出有在擴張，有利基本面發展，也可留意。謝佳伶指出，雖然因資金輪動及去年漲多使得科技股今年漲幅放緩，但持續看好許多符合長期趨勢的科技類股成長動能，應持續參與。

在傳產及循環類股方面，謝佳伶指出，受惠於經濟持續解封、遞延消費及刺激政策等利多，包括旅遊、航空及餐廳等非必須消費中復甦相關題材今年表現突出；工業及原物料兩大族群同樣受惠於經濟復甦及低基期效應，加上拜登政府推動的基建政策刺激，接下來持續有表現空間；最後，能源族群在景氣回溫、油價上升的帶動下也可適量加碼，看好其中替代能源及太陽能等族群，但仍須留意政策轉變可能帶來的影響。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，上半年台股即使經過了較大波動，不過因 2020 年的低基期因素及 2021 年的成長可期，加上零組件漲價趨勢持續，投資方向較易判斷、大方向明顯。不過時序走至 6 月中的現在，投資上應開始放眼 2022 年。

廖哲宏指出，新興市場仍面臨疫情起伏挑戰，但歐美國家則因疫苗施打解封、下半年生活型態及科技需求可能出現改變；此外，部分電子零組件公司在漲價帶動獲利提升下，今年基期墊高，加上未來需求不確定性提高，目前要判斷明年成長狀況並不容易。

展望後市，廖哲宏指出，整體來說對明年科技產業的展望並不悲觀，台灣科技產業仍有成長趨勢，加上目前庫存水位仍低、短期尚無明顯訂單下修、漲價趨勢在下半年也有望持續，儘管如手機及電視等產品近期銷售有雜音，但也看到科技應用的正面機會存在，如雲端伺服器及車用電子等，可持續留意與參與。

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